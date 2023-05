На Євробаченні 2023 Швейцарію представить співак Ремо Форрер. Вже 9 травня артист виступить на сцені міжнародного конкурсу з піснею Watergun.

Що відомо про Ремо Форрера

Ремо Форрер – 21-річний співак із Швейцарії. Хлопець працював продавцем спортивних товарів. На телебаченні вперше зʼявився у 2020 році. Тоді він переміг у музичному шоу Голос Швейцарії та випустив свій перший сингл Home.

У 2023 році Ремо Форрер переміг у нацвідборі і представлятиме Швейцарію на Євробаченні 2023.

Читайте: Всі подробиці про Євробачення 2023 в Ліверпулі

Текст пісні Watergun

When we were boys

We played pretend

Army tanks

And army men

Hide and seek

Grow to be the kings we dream

Where did we go?

We’re standin’ on the frontline

Where did we go?

We go?

I don’t wanna be a soldier, soldier

I don’t wanna have to play with real blood

We ain’t playin’ now

Can’t turn and run

No water guns

No, no

I don’t wanna be a soldier, soldier

I don’t wanna have to play with real blood

‘Cause we ain’t playin’ now

Can’t turn and run

No water guns

Just body bags that we’ve become

Adolescence, breaking rules

Nothin’ hurts when you’re bulletproof

I remember, yes, I do, I do

Where did we go?

We’re standin’ on the frontline

Where did we go?

We go?

I don’t wanna be a soldier, soldier

I don’t wanna have to play with real blood

We ain’t playin’ now

Can’t turn and run

No water guns

No no

I don’t wanna be a soldier, soldier

I don’t wanna have to play with real blood

‘Cause we ain’t playin’ now

Can’t turn and run

No water guns

Just body bags that we’ve become

What we’ve become

What we’ve become

What we’ve become

Playin’ with water guns

Not playin’ with water guns

Переклад пісні Watergun

Коли ми були хлопчиками,

Ми грали у війну,

Армійські танки

І солдатів.

У хованки і пошуки.

Виростали королями, про яких мріяли.

Куди ми потрапили?

Ми стоїмо на передовій.

Куди ми пішли?

Ми пішли?

Я не хочу бути солдатом, солдате.

Я не хочу грати з кров’ю.

Ми не граємо зараз.

Не можна розвернутися і втекти.

Ніяких водяних пістолетів.

Ні, ні, ні.

Я не хочу бути солдатом, солдате.

Я не хочу гратися з кров’ю

Тому що зараз ми не граємо.

Не можу розвернутися і втекти.

Немає водяних пістолетів.

Ми стали мішками для трупів.

Підлітковий вік, порушення правил.

Ніщо не болить, коли ти куленепробивний.

Я пам’ятаю, так, пам’ятаю, пам’ятаю.

Куди ми потрапили?

Ми стоїмо на лінії фронту.

Куди ми поїхали?

Куди ми пішли?

Я не хочу бути солдатом, солдате.

Я не хочу грати з кров’ю.

Ми не граємо зараз.

Не можна розвернутися і втекти.

Ніяких водяних пістолетів.

Ні, ні, ні.

Я не хочу бути солдатом, солдате.

Я не хочу гратися з кров’ю.

Тому що ми не граємо зараз.

Не можу розвернутися і втекти.

Немає водяних пістолетів.

Лише мішки для трупів, якими ми стали.

На що ми перетворилися.

На що ми перетворилися.

На що ми перетворилися.

Граємось з водяними пістолетами.

Не граємось з водяними пістолетами.

Про що пісня Watergun

Пісня Watergun була створена два роки тому продюсером Пеле Лоріано. Розпочинається вона з осмислення дитячих спогадів, коли Ремо з іншими хлопцями уявляв, що воює на передовій. Тоді вони вважали це смішним і веселим заняттям, адже не усвідомлювали наслідків війни.

Згодом співак переходить до того, що зараз ці хлопці мають справжню зброю в руках. Watergun нагадує слухачам, кому потрібно дякувати за мир в країні. Форрер вважає, що ця тема важлива і потрібно поширювати поняття миру.