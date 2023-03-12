Швецію на Євробаченні 2023 представить співачка Loreen із піснею Tattoo.

– Loreen робить ейфоричне повернення! Переможниця 2012 року представить Швецію, – заявили організатори конкурсу.

За традицією, артистка отримала шанс виступить на головній сцені в Ліверпулі завдяки перемозі в місцевому нацвідборі під назвою Melodifestivalen. У фіналі Loreen завоювала серця журі та глядачів серед 28 учасників.

Щодо самого Євробачення 2023, то зірка виступить на сцені в першому півфіналі 9 травня з піснею Tattoo.

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Що відомо про Loreen

Для співачки це не перша поява на сцені конкурсу. У 2012 році артистка стала переможницею Євробачення з піснею Euphoria. Після цього трек став одним із найуспішніших із тих, які звучали на музичному конкурсі.

Утім, нову роботу під назвою Tattoo також можна назвати успішною – вона посідає перше місце у шведському чарті пісень.

Швеція на Євробаченні

Уперше ця країна взяла участь у конкурсі 1958 року. Не обійшлося без рекордів – ABBA стала найуспішнішим переможцем Євробачення за всю його історію. Також це було перше місце країни. На сьогодні у Швеції 6 перемог – більше тільки в Ірландії.

Утім, без казусів під час організації такого заходу не обійшлося – проблеми з купівлею квитків на Євробачення 2023 змусили багатьох фанатів понервувати. Сайт для купівлі перепустки не витримав напливу. Багато хто так і не зміг купити документ навіть після очікування в довгій електронній черзі.