Tvorchi з піснею Heart of Steel представлять Україну на Євробаченні 2023 у Ліверпулі.

Про що співатиме гурт зі сцени Євробачення – текст і переклад пісні Heart of Steel зібрали в матеріалі.

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За словами музикантів, пісня Heart of Steel про сталеве серце у грудях, загартоване випробуваннями.

Не важливо, що ви говорите, не важливо, що ви відчуваєте, геть із моєї дороги, бо моє серце – зі сталі.

За задумом Tvorchi, ламаний нестандартний п’янкий ритм передає стан, коли ти незламний і усміхаєшся попри всі труднощі.

Tvorchi – Heart of steel (переклад пісні)

Іноді потрібно відпустити

Іноді потрібно відвести погляд

Іноді ти просто маєш знати

Коли підняти середній палець

Я не можу пояснити

Розкажи, як я почуваюся

Життя – це просто гра

І я граю на перемогу

Не бійтеся говорити, що думаєте

Тому що як би не було погано, хтось слухає

Не важливо, що ви говорите

Не важливо, що ви відчуваєте

Геть із моєї дороги

Бо моє серце – зі сталі

Не важливо, що ви говорите

Або як ви почуваєтеся

О, я маю серце зі сталі

Тобі просто подобається поводитися як дурень

Намагаєшся залізти мені в голову

Коли я вмикаю фари

Я бачу тебе наскрізь

Намагаюся отримати реакцію

Знаєш, я просто натиснув діяти

Ти знаєш, я ніколи не програю

Тобі також подобається увага

Це ніколи не було про вас

Не бійтеся говорити, що думаєте

Тому що як би не було погано, хтось слухає

Не важливо, що ви говорите

Не важливо, що ви відчуваєте

Геть із моєї дороги

Бо моє серце – зі сталі

Не важливо, що ви говорите

Або як ви почуваєтеся

О, я маю серце зі сталі

Не важливо, що ви говорите

Або як ви почуваєтеся

О, я маю серце зі сталі