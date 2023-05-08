Ми завжди боротимемося, але

Кохання і віру в людей викрали

Наш девіз буде такий:

Прийшов, побачив, переміг

Вона, Королева Королів

Біжить так швидко, що обганяє вітер

Ніщо у цьому світі не завадить їй розправити крила

Вона, Королева Королів

Зламала свою клітку, викинула ключі

Вона стане воїтелькою Північного та Південного морів

ЇЇ волосся чорне, як воронове крило, темне, як ніч

Крижаний погляд – геть з-перед очей, геть з-перед очей

Незважаючи на це, в її серці тепло та світло

ЇЇ посмішка пробуджує Північне Сяйво

Виглядаючи вдалину, вона вигукує

Лай Лай-Да-Дай Дай-Да

Хто завоює все, все?

Її звати Вона, Королева Королів

Біжить так швидко, що обганяє вітер

Ніщо у цьому світі не завадить їй розправити крила (Гей!)

Вона, Королева Королів

Зламала свою клітку, викинула ключі

Вона стане воїтелькою Північного та Південного морів

Вогняний камінь, викуваний у полум’ї

Козирна карта – гра почалась, гра почалась

Не можливо не змінитися у цьому мінливому світі

Не бійся страху, просто розірви ланцюги

Виглядаючи вдалину, вона вигукує

Лай Лай-Да-Дай Дай-Да

Хто завоює все?

Її звати Вона, Королева Королів

Біжить так швидко, що обганяє вітер (Гей!)

Ніщо у цьому світі не завадить їй розправити крила

Вона, Королева Королів

Зламала свою клітку, викинула ключі (Гей!)

Вона стане воїтелькою Північного та Південного морів

Lai, la-da-dia

Ra, rai-ri-rai-rai-ri

Lai, la-da-dia

Lai, li-li-la

Lai, la-da-dia

La-la-la-la

La-la-la-la

Ah-ah-ah-ah

Її звати Вона, Королева Королів

Біжить так швидко, що обганяє вітер (Гей!)

Ніщо у цьому світі не завадить їй розправити крила

Вона, Королева Королів

Зламала свою клітку, викинула ключі (Гей!)

Вона стане воїтелькою Північного та Південного морів

(Гей!)

Читайте: Євробачення 2023: де дивитися трансляцію онлайн