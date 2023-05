На Євробаченні 2023 Норвегію представлятиме співачка Алессандра Меле. Вже 9 травня артистка виступить на сцені з піснею Queen of Kings.

Що відомо про Алессандру Меле

Дівчина народилася 5 вересня 2002 року в Італії. У 2021 році співачка переїхала до дідуся і бабусі в Норвегію, де навчатися в місцевому інституті музичного виробництва та індустрії.

У 2023 році Меле перемогла на норвезькому нацвідборі на Євробачення – Melodi Grand Prix 2023 (MGP).

Текст пісні Queen of Kings

Combatteremo sempre bensì

Amore e fede la gente rapì

Il nostro motto sarà così:

Veni vidi vici

She, queen of the kings

Runnin’ so fast, beatin’ the wind

Nothin’ in this world could stop the spread of her wings

She, queen of the kings

Broken her cage, threw out the keys

She will be the warrior of North and Southern Seas

Got raven hair, it’s dark as night

Icy eyes, out of sight, out of sight

Her heart in spite, is warm and bright

Her smile awakes the Northern Light

Lookin’ out she calls

Lai, lai-da-dai-dai-da

Who will conquer all, all?

Her name is she, queen of the kings

Runnin’ so fast, beatin’ the wind

Nothin’ in this world could stop the spread of her wings (Hey!)

She, queen of the kings

Broken her cage, threw out the keys

She will be the warrior of North and Southern Seas

A firestone forged in flames

The wildest card, run the game, run the game

Can’t stay the same in this world of change

Don’t fear the pain, just break the chain

Lookin’ out she calls

Lai, lai-da-dai-dai-da

Who will conquer all, all?

Her name is she, queen of the kings

Runnin’ so fast, beatin’ the wind (Hey!)

Nothin’ in this world could stop the spread of her wings

She, queen of the kings

Broken her cage, threw out the keys (Hey!)

She will be the warrior of North and Southern Seas

Lai, la-da-dia

Ra, rai-ri-rai-rai-ri

Lai, la-da-dia

Lai, li-li-la

Lai, la-da-dia

La-la-la-la

La-la-la-la

Ah-ah-ah-ah

Her name is she, queen of the kings

Runnin’ so fast, beatin’ the wind (Hey!)

Nothin’ in this world could stop the spread of her wings

She, queen of the kings

Broken her cage, threw out the keys (Hey!)

She will be the warrior of North and Southern Seas (Hey!)

Переклад пісні Алессандри Меле – Queen of Kings

Ми завжди боротимемося, але

Кохання і віру в людей викрали

Наш девіз буде такий:

Прийшов, побачив, переміг Вона, Королева Королів

Біжить так швидко, що обганяє вітер

Ніщо у цьому світі не завадить їй розправити крила

Вона, Королева Королів

Зламала свою клітку, викинула ключі

Вона стане воїтелькою Північного та Південного морів ЇЇ волосся чорне, як воронове крило, темне, як ніч

Крижаний погляд – геть з-перед очей, геть з-перед очей

Незважаючи на це, в її серці тепло та світло

ЇЇ посмішка пробуджує Північне Сяйво Виглядаючи вдалину, вона вигукує

Лай Лай-Да-Дай Дай-Да

Хто завоює все, все? Її звати Вона, Королева Королів

Біжить так швидко, що обганяє вітер

Ніщо у цьому світі не завадить їй розправити крила (Гей!)

Вона, Королева Королів

Зламала свою клітку, викинула ключі

Вона стане воїтелькою Північного та Південного морів Вогняний камінь, викуваний у полум’ї

Козирна карта – гра почалась, гра почалась

Не можливо не змінитися у цьому мінливому світі

Не бійся страху, просто розірви ланцюги Виглядаючи вдалину, вона вигукує

Лай Лай-Да-Дай Дай-Да

Хто завоює все? Її звати Вона, Королева Королів

Біжить так швидко, що обганяє вітер (Гей!)

Ніщо у цьому світі не завадить їй розправити крила

Вона, Королева Королів

Зламала свою клітку, викинула ключі (Гей!)

Вона стане воїтелькою Північного та Південного морів Lai, la-da-dia

Ra, rai-ri-rai-rai-ri

Lai, la-da-dia

Lai, li-li-la

Lai, la-da-dia

La-la-la-la

La-la-la-la

Ah-ah-ah-ah Її звати Вона, Королева Королів

Біжить так швидко, що обганяє вітер (Гей!)

Ніщо у цьому світі не завадить їй розправити крила

Вона, Королева Королів

Зламала свою клітку, викинула ключі (Гей!)

Вона стане воїтелькою Північного та Південного морів

Про що пісня Queen of Kings

Queen of Kings — дебютний сингл Алессандри. До початку норвезького нацвідбору на Євробачення 2023 ця конкурсна пісня займала найвищу сходинку в чарті Spotify серед усіх дев’яти фіналістів.

Також в день проведення фіналу норвезького нацвідбору, сингл посів першу сходинку в міжнародному чарті Spotify Viral 50: Global.

В інтерв’ю фан-сайту Євробачення Eurovision Fun Меле заявила, що її композиція демонструє силу жінок, а також силу всіх людей, про те, як важливо відчувати себе. Пісня розповідає про те, як жінці наважитися бути собою та стати сильнішою після важких періодів життя.

Алессандра також зазначила, що вона бісексуалка. Саме досвід бісексуальної жінки вплинув на створення пісні Queen of Kings.

Фото: Алессандра Меле