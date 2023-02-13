Хорватію на Євробаченні 2023 представить рок-гурт Let 3. Колектив виступить на сцені vіжнародного пісенного конкурсу з піснею Mama ŠČ.

Представники країни були обрані за допомогою фестивалю Dora, який є хорватським відбором на Євробачення. Всього за право представляти країну на конкурсі боролося 18 учасників.

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Варто задзначити, що пісню Mama ŠČ деякі інтерпретують як композицію-насмішку над Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком.

– Мама купила трактор, мама цілувала придурка… Цього маленького психопата, мерзенного маленького психопата, крокодила-психопата, мама, я йду на війну, – співається в пісні.

Що відомо про Let 3

Гурт Let 3 сформувався в 1987 році. Зараз колектив складається з п’яти учасників – Дамір Мартинович, Зоран Проданович, Іван Бойчич, Дражен Баляк, Матей Зек.

Свій перший альбом гурт випустив у 1989 році. Колектив відомий своїми безпрецедентними, суперечливими, а іноді і непристойними виступами. Часто використовують сексуальність, щоб обурити публіку, і навіть виступають оголеними.

Їхні пісні часто містять провокаційні та вульгарні тексти.

Колектив дотримується ліберального характеру, оскільки часто виступає проти консервативної політики і церкви, а також висловлюються на підтримку прав жінок і ЛГБТ-спільнот.

Нагадаємо, Україну на Євробаченні 2023 представить гурт Tvorchi. Пісенний конкурс в 2023 році пройде в Ліверпулі.