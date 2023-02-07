Францию на Евровидении 2023 будет представлять певица La Zarra (Фатима Захра Хафди). Своими мыслями о возможности спеть на главной сцене в Ливерпуле артистка поделилась в Instagram.

— Я очень горжусь возможностью исполнить свою песню перед миллионами зрителей по всему миру. Я большой поклонник голосов Франции Эдит Пиаф, Барбара, Далида, а также Селин Дион, и рада, что европейцы откроются для моей песни, — заявила певица.

Французская делегация заявила, что у La Zarra есть все, чтобы покорить сердца миллионов со сцены.

— Она сочетает стиль Одри Хепберн и Мэрилин Монро с чувством трагедии Эдит Пиаф, постмодернистским опьянением Леди Гаги, неприкрытой откровенностью Барбары и хрупкостью Далиды, — заявили представители Франции.

Что известно о La Zarra

Сейчас смотрят Артистка родом из Канады, и юные годы мечтала о французской моде и музыке. Те ранние воспоминания она привезла с собой в Париж, и они продолжают вдохновлять певицу и по сей день. Переглянути цей допис в Instagram Франция на Евровидении Эта страна заняла второе место на конкурсе в 2021 году, а также дважды выигрывала на Детском Евровидении. Сбавлять темпы французы не намерены, и едут за хорошим результатом. Совсем недавно стало известно, какой будет сцена Евровидения 2023. Она имеет площу в более 450 квадратніх метров, и на ней расположены независимые мониторы, более 700 видеоплиток, встроенных в пол, и более 1 500 метров светодиодных светильников. Читайте также: Евровидение 2023: что известно о Бланке Паломе, которая представит Испанию на конкурсе

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.