Францию на Евровидении 2023 будет представлять певица La Zarra (Фатима Захра Хафди). Своими мыслями о возможности спеть на главной сцене в Ливерпуле артистка поделилась в Instagram.
— Я очень горжусь возможностью исполнить свою песню перед миллионами зрителей по всему миру. Я большой поклонник голосов Франции Эдит Пиаф, Барбара, Далида, а также Селин Дион, и рада, что европейцы откроются для моей песни, — заявила певица.
Французская делегация заявила, что у La Zarra есть все, чтобы покорить сердца миллионов со сцены.
— Она сочетает стиль Одри Хепберн и Мэрилин Монро с чувством трагедии Эдит Пиаф, постмодернистским опьянением Леди Гаги, неприкрытой откровенностью Барбары и хрупкостью Далиды, — заявили представители Франции.
Что известно о La Zarra
Артистка родом из Канады, и юные годы мечтала о французской моде и музыке. Те ранние воспоминания она привезла с собой в Париж, и они продолжают вдохновлять певицу и по сей день.
Франция на Евровидении
Эта страна заняла второе место на конкурсе в 2021 году, а также дважды выигрывала на Детском Евровидении. Сбавлять темпы французы не намерены, и едут за хорошим результатом.
Совсем недавно стало известно, какой будет сцена Евровидения 2023. Она имеет площу в более 450 квадратніх метров, и на ней расположены независимые мониторы, более 700 видеоплиток, встроенных в пол, и более 1 500 метров светодиодных светильников.