Германию на Евровидении 2023 будет представлять музыкальная группа Lord of the Lost. Артисты уже прокомментировали радостную новость.

— Мы не лучшая группа в мире (они уже существуют), но мы группа с лучшими фанатами в мире. Спасибо также всем, кто сделал это шоу возможным, — заявили музыканты.

Артистов выбрали благодаря местному нацотбору — за возможность поехать в Ливерпуль боролись сразу 8 участников. Жюри и зрители самостоятельно выбрали победителя.

Музыканты сразу попали в финал Еврвовидения 2023, и выступят в Ливерпуле уже 13 мая. Германия входит в большую пятерку, поэтому автоматически получает место в финале.

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Что касается самого выступления, то для этого выбрали песню Blood & Glitter.

Что известно о Lord of the Lost

Группа берет свое начало в 2009 году, и она состоит из пяти человек. Их творчество — что-то среднее между роком, металлом и поп-музыкой. Артисты выступали на множестве международных фестивалей, и также устраивали туры в более чем 30 странах.

Германия на Евровидении

Это одна из стран-основательниц Евровидения и участвовала в конкурсе каждый год с 1956 года, за исключением 1996 года.

Были как взлеты, так и падения — представители страны получали 0 очков в 1964 и 1965 годах. Самое успешное выступление было в 1982 году, когда Nicole выиграла с песней Ein bißchen Frieden. Вторая победа была в 2010 года, когда Lena выиграла с песней Satellite.

Совсем недавно стали известны цены билетов на Евровидение 2023 в Ливерпуле. Самые дорогие места будут стоить от 17 тыс. грн. Правда, это уже на сам финал конкурса.