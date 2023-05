В этом году на сцене Евровидения от Финляндии выступит музыкант Käärijä. Уже 9 мая 2023 года в первом полуфинале Евровидения артист исполнит песню Cha Cha Cha.

Что известно о музыканте Käärijä, а также текст и перевод песни Cha Cha Cha – читайте в нашем материале.

Käärijä: что известно о финском исполнителе

Käärijä — финский рэпер, певец и автор песен. В 2020 году парень выпустил свой дебютный альбом Fantastista.

Käärijä славится своими энергичными и живыми выступлениями без рубашки. Исполнитель песни Cha Cha Cha начал заниматься музыкой с 2014 года. Артист не ограничивается только одним жанром, предпочитая сочетать элементы разных стилей.

Текст песни Cha Cha Cha

Rankka viikko ja paljon pitkii päiviä takan

Mielenkiintona piña colada ja rata

Ilta on vielä nuori ja aikaa kumota

Tää jäinen ulkokuori on aika tuhota

Pidän kaksin käsin kiinni juomista niinku

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei

En mieti huomista ku tartun tuopista niinku

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei

Haluun olla sekasin ja vapaa huolista niinku

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei

Ja mä jatkan kunnes en enää pysy tuolissa niinku

Muutama piña colada on jo takana

Silti mul on vielä naamataulu vakava, yeah, yeah, ye, ye, yeah

Ilta on vielä nuori ja aikaa kumota

Tää jäinen ulkokuori on aika tuhota

Parketti kutsuu mua ku en oo enää lukossa

Niinku cha cha cha mä oon tulossa

Pidän kaksin käsin kiinni juomista niinku

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei

En mieti huomista ku tartun tuopista niinku

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei

Haluun olla sekasin ja vapaa huolista niinku

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei

Ja mä jatkan kunnes en enää pysy tuolissa niinku vou

Nyt lähden tanssimaan

Niinku cha cha cha

Enkä pelkääkään tätä maailmaa

Niinku cha cha cha

Kun mä kaadan päälleni samppanjaa

Cha, cha, cha, toinen silmä jo karsastaa

Ja puhe sammaltaa ku tää toinen puoli must vallan saa

Cha, cha, cha, en oo arkena tää mies laisinkaan

En oo mut tänään oon se mies, tänään oon se mies

Nyt lähden tanssimaan

Niinku cha cha cha

Enkä pelkääkään tätä maailmaa

Niinku cha cha cha

Kun mä kaadan päälleni samppanjaa

Niinku cha cha cha

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, aa-aah

Niinku cha cha cha

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha

Перевод песни Käärijä – Cha Cha Cha

Тяжелая неделя и позади много долгих дней

Меня интересуют пина колада и тусовка

Вечер только начинается, и время опрокинуть рюмочку

Пора уже разрушить эту оболочку льда

Я держу напитки обеими руками как

Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча,

Нет, я не думаю о завтра, когда хватаю пинту как

Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча,

Нет, я хочу надраться и ни о чем не беспокоиться как

Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча, нет

И я продолжаю, пока не смогу усидеть на стуле как

Несколько пина колад уже позади,

Но у меня все еще серьезный вид,

о да да да да да

Вечер только начинается, и время бахнуть

Пора уже разрушить эту оболочку льда

Паркет зовет меня, ведь я больше не взаперти

Как ча-ча-ча я иду

Я держу напитки обеими руками как

Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча,

Нет, я не думаю о завтра, когда хватаю пинту как

Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча,

Нет, я хочу надраться и ни о чем не беспокоиться как

Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча, нет

И я продолжаю, пока не смогу усидеть на стуле как

Сейчас я иду танцевать как как ча-ча-ча, и не боюсь этого мира

Как ча-ча-ча, когда я разливаю на себя шампанское

Ча-ча-ча, второй глаз уже косит,

и речь невнятна, когда другая часть меня еще контролирует

Ча-ча-ча, ведь по будням я вообще не такой,

Нет, но сегодня я именно такой, сегодня я тот самый человек

Сейчас я иду танцевать как как ча-ча-ча, и не боюсь этого мира

Как ча-ча-ча, когда я разливаю на себя шампанское

Как ча-ча-ча

Ча-ча-ча ча-ча-ча аааа

Как ча-ча-ча

Ча-ча-ча ча-ча-ча ча-ча-ча

Ча-ча-ча ча-ча-ча ча-ча-ча

О чем песня Käärijä – Cha Cha Cha

В интервью изданию Escxtra певец Käärijä отметил, что в истории песни Cha Cha Cha главный герой начинает чувствовать себя свободным и идет танцевать на танцпол.

— Мы хотели создать более приятную атмосферу для песни, чтобы не было так мрачно до конца композиции. То же самое изменение, которое происходит в стиле, происходит и в голове главного героя, — добавляет Käärijä.

Также исполнитель описывает свою композицию тремя словами: