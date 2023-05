Инди-рок-группа Joker Out представит Словению на Евровидении 2023. Коллектив выступит во втором полуфинале с песней Carpe Diem.

Что известно о Joker Out

Joker Out — словенская альт-рок-группа, сформированная в 2016 году. Тогда она состояла из трёх человек. Сегодня же в коллективе пятеро участников, и они популярны не только в своей стране, но и за ее пределами.

В 2021 году словенские звёзды выпустили первый альбом Umazane misli, который получил две награды “Исполнитель года” на церемонии Zlata Piščal в Словении.

Joker Out прошел внутренний отбор для участия в Евровидении 2023 и будет представлять Словению 11 мая с песней Carpe Diem.

Читайте: Все подробности о Евровидении 2023 в Ливерпуле

Текст песни Joker Out – Carpe Diem

Mi bomo celo noč plesali

Ljubili se in se igrali

Kot da nas jutri več ne bo

Vedno manj besed, tanek led pod nogami žge

Mi pa bežimo s prepiha

810.000 let moraš delat’ le

Da duša malo zadiha

(An ban, pet podgan)

Ti loviš, če preživiš

(Jaz ti bom vzel vse)

Ti ničesar ne dobiš

(A, a, a)

Si tega res želiš?

Igra sovraštva je za vas, hvala lepa

Ne računajte na nas

Na nas

Mi bomo celo noč plesali

Ljubili se in se igrali

Kot da nas jutri več ne bo

Ne bomo šteli ur do zore

Preskakovali bomo gore

Da nas objame nebo

Prvi dež odplaknil ves bo blišč

Da ne bi kradel magije s plesišč

Tema bo prižgala žar v očeh

Igra sovraštva je za vas, hvala lepa

Ne računajte na nas

Še bolj na glas

Mi bomo celo noč plesali

Ljubili se in se igrali

Kot da nas jutri več ne bo

Ne bomo šteli ur do zore

Preskakovali bomo gore

Sprejeli, da smo večni samo

In srečni samo, ko objema nas nebo

Vso noč do jutra smo plesali

Ljubili se in se igrali

Živeli, kot da jutri nаѕ mogoče več

Ne bo

Перевод песни Joker Out — Carpe Diem

Мы будем танцевать всю ночь

Будем заниматься любовью и играть

Будто завтра не наступит.

Все меньше и меньше слов, тонкий лед под ногами.

Мы убегаем от сквозняка.

810 000 лет надо лишь работать.

Чтобы душа могла дышать свободно.

(Запрет, пять крыс)

Охоться, если выживешь.

(Я возьму все)

Ты не получишь ничего.

(А, а, а, а, а, а)

Это то, чего ты действительно хочешь?

Игра ненависти для вас, большое спасибо.

Не рассчитывай на нас.

На нас.

Мы будем танцевать всю ночь

Будем любить и играть

Как будто завтра не наступит.

Мы не будем считать часы до рассвета

Мы будем прыгать через горы

Чтобы быть обнятыми небом.

Первый дождь смоет весь блеск.

И украдет магию с танцплощадки.

Темнота зажжет блеск в наших глазах.

Игра в ненависть для вас, спасибо большое.

Не рассчитывайте на нас.

Больше на голос.

Мы будем танцевать всю ночь

Будем любить и играть.

Как будто завтра не наступит.

Мы не будем считать часы до рассвета.

Мы будем прыгать через горы.

Мы примем то, что мы вечны.

И счастливы только тогда, когда нас обнимает небо.

Мы танцевали всю ночь до утра.

Мы любили и играли.

Жили так, будто завтра не наступит.

И не будет.

Читайте: Евровидение 2023: где смотреть онлайн

О чем песня Joker Out – Carpe Diem

Название песни с латинского переводится как “воспользуйтесь днем”. Песня рассказывает о том, что нужно меньше беспокоиться о будущем и жить только сегодняшним днем.

Группа призывает поклонников жить позитивно, на полную – и без войны.

Смотрите: Онлайн-трансляция Евровидения 2023 из Ливерпуля