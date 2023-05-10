Инди-рок-группа Joker Out представит Словению на Евровидении 2023. Коллектив выступит во втором полуфинале с песней Carpe Diem.
Что известно о Joker Out
Joker Out — словенская альт-рок-группа, сформированная в 2016 году. Тогда она состояла из трёх человек. Сегодня же в коллективе пятеро участников, и они популярны не только в своей стране, но и за ее пределами.
В 2021 году словенские звёзды выпустили первый альбом Umazane misli, который получил две награды “Исполнитель года” на церемонии Zlata Piščal в Словении.
Joker Out прошел внутренний отбор для участия в Евровидении 2023 и будет представлять Словению 11 мая с песней Carpe Diem.
Читайте: Все подробности о Евровидении 2023 в Ливерпуле
Текст песни Joker Out – Carpe Diem
Mi bomo celo noč plesali
Ljubili se in se igrali
Kot da nas jutri več ne bo
Vedno manj besed, tanek led pod nogami žge
Mi pa bežimo s prepiha
810.000 let moraš delat’ le
Da duša malo zadiha
(An ban, pet podgan)
Ti loviš, če preživiš
(Jaz ti bom vzel vse)
Ti ničesar ne dobiš
(A, a, a)
Si tega res želiš?
Igra sovraštva je za vas, hvala lepa
Ne računajte na nas
Na nas
Mi bomo celo noč plesali
Ljubili se in se igrali
Kot da nas jutri več ne bo
Ne bomo šteli ur do zore
Preskakovali bomo gore
Da nas objame nebo
Prvi dež odplaknil ves bo blišč
Da ne bi kradel magije s plesišč
Tema bo prižgala žar v očeh
Igra sovraštva je za vas, hvala lepa
Ne računajte na nas
Še bolj na glas
Mi bomo celo noč plesali
Ljubili se in se igrali
Kot da nas jutri več ne bo
Ne bomo šteli ur do zore
Preskakovali bomo gore
Sprejeli, da smo večni samo
In srečni samo, ko objema nas nebo
Vso noč do jutra smo plesali
Ljubili se in se igrali
Živeli, kot da jutri nаѕ mogoče več
Ne bo
Перевод песни Joker Out — Carpe Diem
Мы будем танцевать всю ночь
Будем заниматься любовью и играть
Будто завтра не наступит.
Все меньше и меньше слов, тонкий лед под ногами.
Мы убегаем от сквозняка.
810 000 лет надо лишь работать.
Чтобы душа могла дышать свободно.
(Запрет, пять крыс)
Охоться, если выживешь.
(Я возьму все)
Ты не получишь ничего.
(А, а, а, а, а, а)
Это то, чего ты действительно хочешь?
Игра ненависти для вас, большое спасибо.
Не рассчитывай на нас.
На нас.
Мы будем танцевать всю ночь
Будем любить и играть
Как будто завтра не наступит.
Мы не будем считать часы до рассвета
Мы будем прыгать через горы
Чтобы быть обнятыми небом.
Первый дождь смоет весь блеск.
И украдет магию с танцплощадки.
Темнота зажжет блеск в наших глазах.
Игра в ненависть для вас, спасибо большое.
Не рассчитывайте на нас.
Больше на голос.
Мы будем танцевать всю ночь
Будем любить и играть.
Как будто завтра не наступит.
Мы не будем считать часы до рассвета.
Мы будем прыгать через горы.
Мы примем то, что мы вечны.
И счастливы только тогда, когда нас обнимает небо.
Мы танцевали всю ночь до утра.
Мы любили и играли.
Жили так, будто завтра не наступит.
И не будет.
Читайте: Евровидение 2023: где смотреть онлайн
О чем песня Joker Out – Carpe Diem
Название песни с латинского переводится как “воспользуйтесь днем”. Песня рассказывает о том, что нужно меньше беспокоиться о будущем и жить только сегодняшним днем.
Группа призывает поклонников жить позитивно, на полную – и без войны.
Смотрите: Онлайн-трансляция Евровидения 2023 из Ливерпуля