Польшу на Евровидении 2023 представит певица Blanka с песней Solo.

— Я только что выиграла отборочный тур в Польше, и надеюсь, что мы скоро увидимся в Ливерпуле, — прокомментировала свой успех артистка.

Blanka признали лучшей среди 10 претендентов на шоу Tu bije serce Europy 2023. Специальными гостями на мероприятии были победители Евровидения 2022 Kalush Orchestra.

Представитель Польши выступит на Евровидении 2023 во втором полуфинале 11 мая с песней Solo.

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Что известно о Blanka

Бланка Стайков — наполовину полька, наполовину болгарка. Ее знакомство с музыкой произошло еще в детстве, и уже тогда она решила связать с ней жизнь. Хореография на сцене — ее главный конек, и она также вполне себе успешный DJ.

Ее песня Solo рассказывает о любви, которая оказалась совсем не такой, какой казалась на первый взгляд.

Польша на Евровидении

Эта страна участвовала в конкурсе 24 раза — впервые это произошло в 1994 году. Именно в этот год представитель Польши смог занять второе место по итогам конкурса. Не обошлось и без неудач — последнее место в полуфинале они заняли в 2011 году.

На днях стало известно, что украинцы получат билеты на Евровидение 2023. Всего таких пропусков будет 3 тыс., и они предназначены для украинских беженцев. Они смогут посетить одно из живых выступлений.