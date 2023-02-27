Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Видео Персони

Споет о любви всему миру: Blanka представит Польшу на Евровидении 2023

27 февраля 2023, 12:55
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Blanka

Польшу на Евровидении 2023 представит певица Blanka с песней Solo.

— Я только что выиграла отборочный тур в Польше, и надеюсь, что мы скоро увидимся в Ливерпуле, — прокомментировала свой успех артистка.

Blanka признали лучшей среди 10 претендентов на шоу Tu bije serce Europy 2023. Специальными гостями на мероприятии были победители Евровидения 2022 Kalush Orchestra.

Представитель Польши выступит на Евровидении 2023 во втором полуфинале 11 мая с песней Solo.

Сейчас смотрят

Что известно о Blanka

Бланка Стайков — наполовину полька, наполовину болгарка. Ее знакомство с музыкой произошло еще в детстве, и уже тогда она решила связать с ней жизнь. Хореография на сцене — ее главный конек, и она также вполне себе успешный DJ. 

Ее песня Solo рассказывает о любви, которая оказалась совсем не такой, какой казалась на первый взгляд.

Польша на Евровидении

Эта страна участвовала в конкурсе 24 раза — впервые это произошло в 1994 году. Именно в этот год представитель Польши смог занять второе место по итогам конкурса. Не обошлось и без неудач — последнее место в полуфинале они заняли в 2011 году.

На днях стало известно, что украинцы получат билеты на Евровидение 2023. Всего таких пропусков будет 3 тыс., и они предназначены для украинских беженцев. Они смогут посетить одно из живых выступлений.

Читайте также:
Юлия СанинаБольшая честь: Юлия Санина прокомментировала то, что станет ведущей Евровидения 2023

Теги
Евровидение Польша
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь