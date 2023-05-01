Уже в мае состоится ежегодный международный песенный конкурс Евровидение 2023. Пройдет мероприятие в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, поскольку именно представитель нашей страны, группа Kalush Orchestra заняла в 2022 году первое место, но в целях безопасности шоу будет проводить серебряный призер.

Факты ICTV решили собрать все, что известно о Евровидении 2023 — место проведения, дата, слоган, участники, кто представит Украину и прогнозы букмекеров.

Когда и где состоится Евровидение 2023

Как мы уже писали выше, Евровидение 2023 будет проходить в Ливерпуле на арене M&S Bank Arena.

Первый и второй полуфиналы состоятся 9 и 11 мая. Финал конкурса запланирован на 13 число.

Слоган и логотип Евровидения 2023

В конце января Евровидение 2023 получило новый слоган и логотип. Так, главная фраза конкурса звучит как United by music (Объединенные музыкой).

Логотип же имеет абстрактный вид. Он напоминает разноцветный волчок или же сердца сразу в четырех цветах — желтом, черном, синем и розовом.

Участники Евровидения 2023

В международном песенном конкурсе в 2023 году примет участие 37 стран. Некоторые страны отказались от участия в Евровидении 2023 по финансовым причинам.

9 мая на сцену выйдет 15 стран. Участники первого полуфинала Евровидения 2023 и порядок их выступлений:

Норвегия — Алессандра Меле — Queen of kings;

Мальта — The Busker — Dance (Our Own Party);

Сербия — Люк Блэк — Samo mі se spava;

Латвия — Sudden Lights — Aijā;

Португалия — Mimicat — Ai Coraçao;

Ирландия — Wild Youth — We Are One;

Хорватия — Let 3 — Mama ŠČ;

Швейцария — Ремо Форрер — Watergun

Израиль — Ноа Кирел — Unicorn ;

; Молдова — Паша Парфений — Solare Si Lųna;

Швеция — Loreen — Tattoo;

Азербайджан — TuralTuranX — Tell Me More;

Чехия — Vesna — My Sister’s Crown;

Нидерланды — Мия Николай и Дион Купер — Burning Daylight ;

; Финляндия — Käärijä — Cha Cha Cha.

11 мая на сцене появится 16 стран. Участники второго полуфинала Евровидения 2023 и порядок их выступлений:

Дания — Reiley — Breaking My Heart;

Армения — Brunette — Future Lover;

Румыния — Теодор Андрей — DGT (Off and On);

Эстония — Alika — Bridges;

Бельгия — Gustaph — Because Of You;

Кипр — Эндрю Ламброу — Break A Broken Heart;

— Break A Broken Heart; Исландия — Diljá — Power;

Греция — Виктор Верникос — What They Say;

— What They Say; Польша — Blanka — Solo;

Словения — Joker Out — Carpe Diem;

Грузия — Iru — Echo;

Сан-Марино — Piqued Jacks — Like An Animal;

Австрия — Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?;

Албания — Альбина и семья Кельменди — Duje;

— Duje; Литва — Моника Линките — Stay;

— Stay; Австралия — Voyager — Promise.

В финале Евровидения 2023 выступит 26 стран — по 10 представителей из каждого полуфинала, страны Большой пятерки — Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция, и страна, победившая в прошлогоднем конкурсе — Украина.

Украина на Евровидении 2023

Нашу страну на конкурсе в 2023 году представит дуэт Tvorchi с песней Heart of Steel. Конкурсная композиция о стальном сердце в груди, закаленном испытаниями.

Поскольку Украина победила в Евровидении 2022, то участие в полуфиналах в 2023 году она не принимает и автоматически оказывается в финале, а потому Tvorchi выйдет на сцену 13 мая.

Порядковый номер украинского дуэта — 19.

Украинские звезды на Евровидении 2023

Известно, что в полуфиналах и финале конкурса на сцену выйдут звезды из Украины. Так, можно будет увидеть фронтвумен группы The Hardkiss Юлию Санину, певиц Джамалу, Марию Яремчук, Злату Дзюньку, Alyosha, рэп-исполнителя Otoy, группы Кalush Orchestra, Go-A и других.

Более того, присоединятся к нашим отечественным звездам и иностранные коллеги. Например — певец Сэм Райдер, исполнительницы Рита Ора, Ребекка Фергюсон и многие другие.

Прогнозы букмекеров на Евровидении 2023

По состоянию на 1 мая победу на Евровидении букмекеры предсказывают представительнице Швеции Loreen — 45%. На втором месте идет Финляндия — 18%, и уже на третьем Украина — 6%.

Далее Франция, Испания — по 5%. На шестом месте Норвегия — 4%. Следующие ступени занимает Израиль — 3%, Австрия и Италия — по 2%. Десятку закрывает Великобритания — 1%.

Факты и скандалы Евровидения 2023

Роль короля Великобритании Чарльза III

Недавно стало известно, какой будет сцена Евровидения 2023, поскольку ее открыл сам король Чарльз III вместе со своей супругой Камиллой. Огни конкурса монархи зажгли под саундтрек конкурса 2023 года, который создан украинским композитором Михаилом Некрасовым.

Плагиат Loreen

Несмотря на то, что Loreen букмекеры пророчат победу, пользователи сети видят в ее конкурсной композиции плагиат. Так, трек представительницы Швеции сравнивают с песней украинской исполнительницы Мики Ньютон В плену.

Сама Мика сказала, что не хочет никаких скандалов, а потому пожелала Loreen победы.

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Скандал с Русланой

Недавно набрал обороты скандал с Русланой, которая победила на Евровидении 2004. Все дело в том, что она не выступит на конкурсе вместе со своими украинскими коллегами.

Еще 30 апреля креативный директор нынешнего конкурса Герман Ненов заявил, что Руслана выступит на Евровидении 2023 с особой миссией. Однако ее менеджер Яна Прядко заявила, что выступление звезды на конкурсе так и не запланировали.