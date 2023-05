Литву на Евровидении 2023 представит певица Моника Линките. Участница покорит европейскую публику с песней Stay 9 мая, в первом полуфинале международного конкурса. Что известно о Монике Линките: какую исполнит песню и о чем она – читайте в материале.

Что известно о Монике Линките

Моника Линките – певица из Литвы. Девушке 30 лет, и известно, что с детства она занималась танцами, однако когда научилась играть на фортепиано, выбрала карьеру артистки.

Девушка принимала участие во многих шоу, а в 2007 впервые пошла на отбор на конкурс детского Евровидения. Певица уже выступала на взрослом международном конкурсе в 2015 году. Она пела в дуэте с Вайдасом Баумилой и исполнила песню This Time. Тогда дуэт завоевал для своей страны 18-е место.

Текст песни Моники Линките – Stay

I’ve carried sadness with me

I hid it well since sixteen

And all the crying, all the fighting

It kept putting out the fire

That burned so bright within me

As I look back to all tohose years

To broken dreams, disguising fear

Being someone that I’m реально не

Now I am drowning in my bed

And life has gone out my hands

Happy seems further than the moon

Just stay with me

My heart is bleeding

I need your healing

Wait for me

Well, it ain’t easy

To love someone like me

(Oh-oh-oh) My heart is beating, (oh-oh-oh) my heart is beating

(Oh-oh-oh) My heart is beating, в конце концов, my heart is beating

(Oh-oh-oh) My heart is beating, (oh-oh-oh) my heart is beating

(Oh-oh-oh) My heart is beating, в конце концов, my heart is beating

I took all on myslf (Hey, hey, hey)

I asked for nobody’s help

Had to taste it and embrace it

Все bitterness of failure

Надо сказать то, что myslf within me.

Перевод песни Моники Линките – Stay

Я носила в себе грусть

С шестнадцати лет хорошо прятала ее

И все эти слезы, все эти бои

Ты продолжал тушить огонь

Что так ярко горел во мне

Когда я вспоминаю те годы

Те разбитые мечты, маскировка страха

Быть кем-то, кем я на самом деле не являюсь

Теперь я тону в своей постели

И жизнь сбежала из моих рук

Счастье, кажется, дальше, чем месяц

Просто оставайся со мной

Мое сердце обливается кровью

Мне нужно твое исцеление

Дождись меня

Что ж, это нелегко

Любить такую, как я

Мое сердце бьется, мое сердце бьется

Мое сердце бьется, наконец, мое сердце бьется

Мое сердце бьется, мое сердце бьется

Мое сердце бьется, наконец, мое сердце бьется

Я все взяла все на себя

Я не просила никого о помощи

Пришлось попробовать, а затем принять

Всю горечь неудач

Чтобы найти себя.

О чем песня Stay

В интервью для LRT Моника признается, что если бы ей пришлось выбрать одно слово для описания песни, она сказала бы, что мелодия – об исцелении.

Речь идет о личном исцелении, истории из моего личного опыта, но мне кажется, что вся Европа сейчас нуждается в исцелении, поэтому речь именно об этом.

Фото – скрин из видео Eurovision Song Contest

