Кипр стал первой страной, которая определила представителя Евровидения 2023. В Ливерпуль поедет Эндрю Ламброу.

О решении кипрской радиовещательной корпорации (CyPB) стало известно 17 октября.

Участие Эндрю Ламброу в Евровидении 2023 является частью сотрудничества между CyPB, Panik Records из Греции и City Pop Records из Австралии.

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— Я так рад объявить, что буду представлять Кипр на песенном конкурсе Евровидение 2023! Я так взволнован отправиться в это путешествие, давайте сделаем это, — написал певец.

С какой песней Кипр выступит на Евровидении 2023 в Ливерпуле, пока неизвестно.

Ламброу не новичок в конкурсе. В 2022 году он боролся за право представлять на Евровидении Австралию с песней Electrify. Тогда Ламброу занял 7-е место.

Кипр на Евровидении

Кипр принимает участие в Евровидении с 1981 года. Пока лучший результат для страны в конкурсе выборола Элени Фурейра — в 2018 году она заняла второе место с песней Fuego.

Кто поедет на Евровидение 2023 от Украины, узнаем в декабре. Пока организаторы Нацотбора завершили прием заявок и готовятся прослушать более 300 песен для участия в конкурсе.