Финляндию на Евровидении 2023 представит музыкант Käärijä с песней Cha Cha Cha. Об этом заявили организаторы конкурса в Instagram.

— На ринг выходит новый претендент! Финляндия выбрала Käärijä с песней Cha Cha Cha для участия в Евровидении 2023, — заявили в сети.

Примечательно, что местном отборочном конкурсе приняли участие семь претендентов, в том числе и The Rasmus. Однако, право на выступление в Ливерпуле выборол новый артист.

Музыканта выбирали с помощью телеголосования и жюри. Всего подал заявок более 362 музыкантов и групп, которые хотели представлять Финляндию.

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Его выступление в Ливерпуле состоится в первом полуфинале 9 мая.

Что известно о Käärijä

Впервые в музыкальной сфере Käärijä заявил о себе в 2020 году, выпустив альбом Fantastista. Артист известен в Финляндии благодаря смелым и живым выступлениям, за что его и выбрала страна.

Страсть Käärijä к музыке началась с игры на барабанах. В начальной школе он начал интересоваться музыкой, и уже в средней школе он начал интересоваться рэпом. Артист не ограничивается только одним жанром, предпочитая сочетать элементы разных стилей.

Финляндия на Евровидении

Финляндия дебютировала на Евровидении в 1961 году и с тех пор участвует почти каждый раз. С начала участия представителей страны на конкурсе не было всего 6 раз — обычно это происходило после плохих результатов предыдущих мероприятий.

Финны выиграли конкурс один раз, в 2006 году, с песней Hard Rock Hallelujah в исполнении Lordi. С тех пор лучший результат Финляндии — 6-е место в 2021 году.

Украинцев на конкурсе будет предостаточно — Юлия Санина будет ведущей Евровидения 2023. Певица присоединится к трем своим коллегам, и вместе они помогут провести уникальное шоу, за которым смотрит весь мир.