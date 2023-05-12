Италию на Евровидении 2023 представит певец Марко Менгони. Участник будет выступать с песней Due vite 13 мая, в финале международного конкурса (Италия ведь входит в страны Большой пятерки Евровидения, которые стояли у истоков конкурса). Что известно о Марко Менгони: какую исполнит песню и о чем она – читайте в материале.

Что известно о Марко Менгоне

Марко Менгони – певец, ранее уже представлявший свою страну на Евровидении 2013. Тогда он исполнил песню L’Essenziale, с которой занял 7-е место. Известно, что артист родился и вырос в Италии и стал популярен еще в 2009 году, после выигрыша в третьем сезоне итальянского X-Factor.

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Текст песни Марко Менгони – Due vite

Siamo i soli svegli in tutto l’universo

E non conosco ancora bene il tuo deserto

Forse è in un posto del mio cuore

Dove il sole è sempre spento

Dove a volte ti perdo

Ma se voglio ti prendo

Siamo fermi in un tempo così

Che solleva le strade

Con il cielo ad un passo da qui

Siamo i mostri e le fate

Dovrei telefonarti

Dirti le cose che sento

Ma ho finito le scuse

E non ho più difese

Siamo un libro sul pavimento

In una casa vuota

Che sembra la nostra

Il caffè col limone

Contro l’hangover

Sembri una foto mossa

E ci siamo fottuti ancora una notte

Fuori un locale

E meno male

Se questa è l’ultima

Canzone e poi la luna esploderà

Sarò lì a dirti che sbagli ti sbagli e lo sai

Qui non arriva la musica

E tu non dormi

E dove sarai

Dove vai.

Перевод песни Марко Менгони – Due vite

Мы единственные не спим во всей Вселенной,

И я все еще не так хорошо знаком с твоей пустыней,

Быть может, она где-то в глубине моей души,

Где никогда не светит солнце,

Где я время от времени тебя теряю,

Но, если я захочу, я поймаю тебя.

Мы живем в такое время,

Что поднимает улицы,

И небо в шаге отсюда.

Мы монстры и феи.

Мне стоит тебя набрать,

Сказать о своих чувствах,

Но у меня закончились оправдания,

И у меня больше нет опоры.

Мы – книга на полу

Пустого дома,

Что напоминает наш.

Кофе с лимоном

Против похмелья,

Ты похожа на размытую фотографию.

Мы занимались любовью еще одну ночь

Возле бара,

Ну и пусть.

Если это последняя

Песня, затем луна взорвется,

Я скажу тебе, что ты ошибаешься, ты ошибаешься, ты же знаешь,

Здесь не слышно музыку,

И ты не спишь.

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О чем песня Due vite

В интервью ESCplus Марко говорит, что Due vite – это интенсивная песня, в которой говорится об отношениях между умом и бессознательным. Певец объяснил, что он проводит много часов в неделю, размышляя над своими мыслями с профессионалом, и понимает, что его бессознательное дает ему более реалистичное видение, чем повседневная жизнь.

Песня описывает эту двойную жизнь: жизнь ночи и мечты, которые становятся реальнее, чем сами мечты, и жизнь, которой я живу каждый день.

Фото – скрин из видео Eurovision Song Contest