Италию на Евровидении 2023 представит певец Марко Менгони. Участник будет выступать с песней Due vite 13 мая, в финале международного конкурса (Италия ведь входит в страны Большой пятерки Евровидения, которые стояли у истоков конкурса). Что известно о Марко Менгони: какую исполнит песню и о чем она – читайте в материале.
Что известно о Марко Менгоне
Марко Менгони – певец, ранее уже представлявший свою страну на Евровидении 2013. Тогда он исполнил песню L’Essenziale, с которой занял 7-е место. Известно, что артист родился и вырос в Италии и стал популярен еще в 2009 году, после выигрыша в третьем сезоне итальянского X-Factor.
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Текст песни Марко Менгони – Due vite
Siamo i soli svegli in tutto l’universo
E non conosco ancora bene il tuo deserto
Forse è in un posto del mio cuore
Dove il sole è sempre spento
Dove a volte ti perdo
Ma se voglio ti prendo
Siamo fermi in un tempo così
Che solleva le strade
Con il cielo ad un passo da qui
Siamo i mostri e le fate
Dovrei telefonarti
Dirti le cose che sento
Ma ho finito le scuse
E non ho più difese
Siamo un libro sul pavimento
In una casa vuota
Che sembra la nostra
Il caffè col limone
Contro l’hangover
Sembri una foto mossa
E ci siamo fottuti ancora una notte
Fuori un locale
E meno male
Se questa è l’ultima
Canzone e poi la luna esploderà
Sarò lì a dirti che sbagli ti sbagli e lo sai
Qui non arriva la musica
E tu non dormi
E dove sarai
Dove vai.
Перевод песни Марко Менгони – Due vite
Мы единственные не спим во всей Вселенной,
И я все еще не так хорошо знаком с твоей пустыней,
Быть может, она где-то в глубине моей души,
Где никогда не светит солнце,
Где я время от времени тебя теряю,
Но, если я захочу, я поймаю тебя.
Мы живем в такое время,
Что поднимает улицы,
И небо в шаге отсюда.
Мы монстры и феи.
Мне стоит тебя набрать,
Сказать о своих чувствах,
Но у меня закончились оправдания,
И у меня больше нет опоры.
Мы – книга на полу
Пустого дома,
Что напоминает наш.
Кофе с лимоном
Против похмелья,
Ты похожа на размытую фотографию.
Мы занимались любовью еще одну ночь
Возле бара,
Ну и пусть.
Если это последняя
Песня, затем луна взорвется,
Я скажу тебе, что ты ошибаешься, ты ошибаешься, ты же знаешь,
Здесь не слышно музыку,
И ты не спишь.
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О чем песня Due vite
В интервью ESCplus Марко говорит, что Due vite – это интенсивная песня, в которой говорится об отношениях между умом и бессознательным. Певец объяснил, что он проводит много часов в неделю, размышляя над своими мыслями с профессионалом, и понимает, что его бессознательное дает ему более реалистичное видение, чем повседневная жизнь.
Песня описывает эту двойную жизнь: жизнь ночи и мечты, которые становятся реальнее, чем сами мечты, и жизнь, которой я живу каждый день.
Фото – скрин из видео Eurovision Song Contest