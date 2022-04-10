Новости авто

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Электрокары в топе: какие модели покупают украинцы на фоне дефицита топлива
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До 2,6 тыс. в сутки: темпы завоза авто из-за границы в июне начали спадать
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Ошибка может стоить жизни: автомобили Tesla тормозят без причины во время движения
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