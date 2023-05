На Евровидении 2023 Австрию представит дуэт Teya & Salena с песней Who The Hell Is Edgar?

Что известно о Teya & Salena

Девушки из дуэта Teya & Salena познакомились во время соревнований в австрийском шоу талантов Starmania 21.

До встречи они уже пробовались на Евровидение. Teya участвовала в нацотборе от Австрии и Сербии. Selena же заняла второе место на отборе в 2019 году.

В 2023 году Teya & Salena прошли внутренний закрытый отбор и теперь будут представлять Австрию на Евровидении-2023.

Текст песни Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?

Oh my God, you’re such a good writer

Oh, it’s not me, it’s Edgar

Who the hell is Edgar?

There’s a ghost in my body and he is a lyricist

It is Edgar Allan Poe and I think he can’t resist

Yeah, his brain is in my hand and it’s moving really fast

Mhm

Don’t know how he possessed me but I’m happy that he did

‘Cause this song is feeling special and it’s gonna make me rich

Yeah, the words are spilling out, what the heck is this about?

Mhm

Oh, mio padre, there’s a ghost in my body

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Edgar Allan, Edgar Allan Poe, Poе, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Edgar Allan Poe

Maybe I should call a doctor or an exorcist

Maybe someone out there knows where Shakespeare is so I can get a taste

What’s your IPI? Where’s the A&R?

Girl, call Universal, you’re about to be a star

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Edgar Allan, Edgar Allan Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Edgar Allan

Who the hell is Edgar?

Oh, mio padre

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

There’s a ghost in my body

(Edgar Allan, Edgar Allan Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

Oh, mio padre

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

There’s a ghost in my body

(Edgar Allan Poe)

Zero dot zero zero three

Give me two years and your dinner will be free

Gas station champagne is on me

Edgar cannot pay rent for me

Zero dot zero zero

Zero dot zero zero

Zero dot zero zero three

At least it pays to be funny

Ugh!

Oh, mio padre

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

There’s a ghost in my body

(Edgar Allan, Edgar Allan Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

Oh, mio padre

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

There’s a ghost in my body

(Edgar Allan, Edgar Allan Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

Oh, mio padre

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

There’s a ghost in my body

(Edgar Allan, Edgar Allan Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

Oh, mio padre

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

There’s a ghost in my body

(Edgar Allan, Edgar Allan)

Oh, mio padre, there’s a ghost in my body

Oh-oh-oh-oh-oh-oh

Who the hell is Edgar?

Перевод песни Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?

Боже мой, ты такой хороший писатель.

Это не я, это Эдгар.

Кто в черта такой Эдгар?

В моем теле живет призрак, и он поэт

Это Эдгар Аллан По, и я думаю, он не может устоять

Да, его мозг у меня в руке и он очень быстро двигается.

Не знаю, как он завладел мной, но я счастлива, что он это сделал

Потому что эта песня особенная, и она сделает меня богатой

Да, слова вырываются наружу, о чём это, чёрт возьми, речь?

О, мой отец, в моем теле призрак

По, По, По, По, По, По, По, По, По, По

По, По, По, По, По, По, По, По, По, По, По, По, По

По, По, По, По, По, По, По, По, По, По, По, По

Эдгар Аллан, Эдгар Аллан По, По, По, По, По, По, По, По, По, По

По, По, По, По, По, По, По, По, По, По, По

По, По, По, По, По, По, По, По, По, По, По, По

Эдгар Аллан По

Может вызвать врача или экзорциста?

Может, кто-то знает, где есть Шекспир, чтобы я мог попробовать?

Какой у вас IPI? Где отдел технического обслуживания?

Девочка, позвони Вселенной, ты скоро станешь звездой

По, По, По, По, По, По, По, По, По, По, По, По

По, По, По, По, По, По, По, По, По, По, По, По

По, По, По, По, По, По, По, По, По, По, По, По

Эдгар Аллан, Эдгар Аллан По, По, По, По, По, По, По, По, По, По

По, По, По, По, По, По, По, По, По, По, По

По, По, По, По, По, По, По, По, По, По, По, По

Эдгар Аллан

Кто, черт возьми, такой Эдгар?

О, мой отец

(По, По, По, По, По, По, По, По, По, По)

В моем теле призрак

(Эдгар Аллан, Эдгар Аллан По, По, По, По, По, По, По, По, По, По)

О, мой отец

(По, По, По, По, По, По, По, По, По, По)

В моем теле призрак

(Эдгар Аллан По)

Ноль, точка, ноль, ноль, ноль, три.

Дай мне два года, и твой ужин будет бесплатным

Шампанское на заправке за мой счет

Эдгар не может платить за квартиру для меня

Ноль, точка, ноль, ноль, ноль, ноль.

Ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль.

Ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, три.

По крайней мере, за то, чтобы быть смешным, платят.

Ух!

О, мой отец

(По, По, По, По, По, По, По, По, По, По)

В моем теле призрак

(Эдгар Аллан, Эдгар Аллан По, По, По, По, По, По, По, По, По, По)

О, мой отец

(По, По, По, По, По, По, По, По, По, По)

В моем теле призрак

(Эдгар Аллан, Эдгар Аллан По, По, По, По, По, По, По, По)

О, мой отец

(По, По, По, По, По, По, По, По, По, По)

В моем теле призрак

(Эдгар Аллан, Эдгар Аллан По, По, По, По, По, По, По, По)

О, мой отец

(По, По, По, По, По, По, По, По, По, По)

В моем теле призрак

(Эдгар Аллан, Эдгар Аллан)

О, мой отец, в моем теле призрак

О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о

Кто в черта такой Эдгар?

О чем песня Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?

Песня Who The Hell Is Edgar? написана об американском писателе Эдгаре Аллане По. Певицы рассказывают, что его призрак вселился в их тела для того, чтобы создать лирический шедевр.

Teya & Salena повторяют фразу “ноль, точка, ноль, ноль, ноль, три”, сатирически намекая на 0,003 цента, которые платят авторам песен за трансляцию.

