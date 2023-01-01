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Лайфхак - полезные советы

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Что можно сажать на зиму: перечень озимых растений
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Ручка
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Как сажать тюльпаны осенью: лучшее время и особенности
Ноги, стопи, пара закохана
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Чтобы обувь не натирала пятку: 8 действенных советов, которые уберегут от мозолей
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Горит до 8 часов: делаем окопную свечу в домашних условиях
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