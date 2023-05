В 2023 году на Евровидении Сербию будет представлять певец Люк Блэк. На сцене международного песенного конкурса исполнитель выступит с песней Samo mі se spava.

О чем будет петь представитель Сербии Люк Блэк на сцене Евровидения 2023, а также текст и перевод песни Samo mі se spava — смотрите в нашем материале.

Люк Блэк: что известно о сербском певце

Люк Блэк (англ. Luke Black) — сербский певец и автор песен. Артисту 30 лет и его настоящее имя Лука Иванович.

Мужчина стал первым сербским артистом, подписавшим контракт с Universal Music Group. Благодаря этому артисту удалось выпустил четыре собственных миниальбома. В 2016 году Блэк уже пытался стать участником Евровидения от Сербии, однако тогда выбрали другого артиста.

Текст песни Samo mі se spava

Baby, watch the world on fire

It is all a game to me

I don’t wanna choose my fighter

Who’s taking control of me?

Halo?

Samo mi se spava

I just wanna sleep forever (s-spavam)

I like it better when I dream

Želim zauvek da spavam (s-spavam)

Dok svet gori

I just wanna close my eyes (s-spavam)

And just get it over with

Želim zauvek da spavam (s-spavam)

Dok svet gori

Noć je, beskonačni sati

Na ramenu đavoli

Želim samo večno spati

Tako da ih pobedim

Halo?

Game over

I just wanna sleep forever (s-spavam)

I like it better when I dream

Želim zauvek da spavam (s-spavam)

Dok svet gori

I just wanna close my eyes

And just get it over with

Želim zauvek da spavam (s-spavam)

Dok svet gori

This comes to an end now

War, glad je

Bez nade

Savest spava (s-spava)

Dok svet gori

Gori, kraj je

Mrak traje

Razum spava (s-spava)

Dok svet gori

Перевод песни Luke Black — Samo mі se spava

Детка, посмотри-ка на пылающий мир,

Но как по мне — это все игра.

Не хочу я выбирать своего бойца:

Кто же мною управляет?

Привет?

Я просто хочу спать

Я просто хочу спать всю жизнь,

Чувствую себя лучше во сне.

Я хочу спать вечно,

Пока мир горит.

Я просто хочу закрыть свои глаза,

И просто покончить с этим.

Я хочу спать вечно,

Пока мир горит.

И в эту ночь, в бесконечные часы,

Сидят демоны на плечах.

Я же хочу спать вечно,

Так что я их победил.

Эй,

Игра окончена

Я просто хочу спать всю жизнь,

Чувствую себя лучше во сне.

Я хочу спать вечно,

Пока мир горит.

Я просто хочу закрыть свои глаза,

И просто покончить с этим.

Я хочу спать вечно,

Пока мир горит.

Войны, голод — безнадежно,

Совесть спит, пока мир горит.

Горит всё, и скоро конец, погружение во тьму,

Разум спит, пока мир горит.

Просто хочу спать,

Просто хочу спать.

О чем песня Samo mі se spava

Фраза Samo mі se spava переводится с сербского Я просто хочу спать.

По словам самого Блэка, песня Samo mі se spava описывает его изолированность от мира. Во время пандемии COVID-19 артист стал очень отчужденным от мира, только играл в видеоигры и смотрел аниме в своей постели.