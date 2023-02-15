Эстонию на Евровидении 2023 будет представлять певица Alika. Артистка уже прокомментировала возможность представлять свою страну в Ливерпуле.

— Путешествие начинается. На самом деле у меня нет слов, чтобы описать это, но я попытаюсь. Каждый год я смотрела Евровидение и представляла, как буду стоять там, на этой большой и красивой сцене когда-нибудь. Я только сейчас начала осознавать, что моя мечта действительно сбылась. Очень важно мечтать о больших вещах и много работать. Благодарю за поддержку, обнимаю вас всех и посылаю любовь! — заявила певица.

Звезда выступит в Ливерпуле во втором полуфинале 11 мая — она представит песню Bridges

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Что известно о Alika

Алика Милова, более известная как Alika — 20-летняя эстонская певица, прославившаяся после участия в последнем выпуске популярного музыкального шоу Эстонский идол, в котором она в итоге выиграла.

После победы онаа подписала контракт с Universal Music Estonia, и каждая выпущенная ею песня становилась хитом в пределах страны. Примечательно, что песню Bridges для Евровидения 2023 помог ей написать Воутер Харди, который также известен огромным количеством хитов.

Эстония на Евровидении

Эстония участвовала в конкурсе песни Евровидение 27 раз с 1994 года. Исключением является только 1995 год. Представителям этой страны удалось оказаться в финале только 2 раза, а победить — всего один. Это было в 2001 году, когда Эстонию представлял Танель Падар и Дэйв Бентон с песней Everybody.

Ранее стало известно, какие страны будут выступать в финале Евровидения 2023. Среди участников — страны Большой пятерки, основавшие конкурс, а также страна-победитель прошлогоднего конкурса. Точный список стран, которые попадут в финал Евровидения, будет известен по результатам голосования в полуфиналах.