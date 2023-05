Германия отправляет на конкурс Евровидения группу Lord of the Lost. Участники выступят с песней Lord of the Lost сразу в финале международного конкурса, 13 мая. Что известно о Lord of the Lost: какую они исполнят песню и о чем она – читайте в материале.

Что известно о Lord of the Lost

Lord of the Lost – это музыкальная группа, которая исполняет нечто среднее между роком и поп-музыкой. Группа была создана в 2009 году, и состоит из пяти человек. Ранее артисты выступали на разных международных фестивалях, а также устраивали туры в более чем 30 странах.

Текст песни Lord of the Lost – Blood & Glitter

Blood and glitter

Sweet and bitter

We’re so happy we could die

Blood and glitter

What we are is but a choice

A promise to ourselves

We are free to break and change

Never forget? Let it go

This or that? No need to know

Whether above or below

We are all from the same blood

Blood and glitter

Sweet and bitter

We’re so happy we could die

Blood and glitter

Sweet and bitter

We’re so happy we could die

Blood and glitter

Saint and sinner

We do fall before we rise

Now go, go

Let your blood flow, flow

With broken wings, we’ll learn to fly

We are blood and glitter

Keep your head up in the clouds

With two feet on the ground

Life’s too fast so make it count.

Перевод песни Lord of the Lost – Blood & Glitter

Кровь и блеск,

Сладость и горечь,

Мы так рады, что аж умереть.

Кровь и блеск.

Что мы есть, как не выбор,

Обещание себе,

Мы свободны вырваться и измениться.

Никогда не забывать? Да ладно.

Это или то? Не нужно знать.

Сверху ли, снизу?

Мы все одной крови,

Кровь и блеск

Сладость и горечь,

Мы так рады, что аж умереть.

Кровь и блеск

Сладость и горечь,

Мы так рады, что аж умереть.

Кровь и блеск

Святой и грешник,

Мы падаем перед тем, как воспрять.

Теперь иди, иди,

Пусть твоя кровь течет, течет,

Со сломанными крыльями мы научимся летать,

Мы кровь и блеск.

Витай в облаках,

Стой крепко на земле,

Жизнь слишком быстра, так что сделай ее стоящей.

О чем песня Blood & Glitter

В интервью Wiwibloggs музыканты сказали, что песня Blood & Glitter – о нежности и грубости. Две полярные противоположности, но стороны одной медали. Кровь и блеск подробно рассказывает о том, как мы, люди, имеем глубину характеристик, качеств и недостатков, делающих нас целостными. Это повод для празднования и чувств, питающих нашу жизнь.

Фото – скрин с видео Eurovision Song Contest