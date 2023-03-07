Молдову на Евровидении 2023 будет представлять Паша Парфений. Музыкант появится на сцене Ливерпуля с песней Solare Si Lųna.

— Паша Парфений вернулся! Прошло 11 лет с тех пор, как он в последний раз представлял Молдову, он принесет Солнце и Луну в Ливерпуль со своим этно-бэнгером Soarele şi Luna, — заявили представители конкурса в Instagram.

Артист выиграл в местном отборочном туре среди 30 претендентов.

Паша Парфений не впервые появится на главной сцене Евровидения — в 2012 году он уже представлял Молдову с песней Lăutar. Тогда он занял 11 место в финале.

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Теперь артист выступит в Ливерпуле 9 мая в первом полуфинале с песней Solare Si Lųna.

Что известно о Паше Парфении

Паша Парфений — молдавский автор-исполнитель и музыкант. Всю свою жизнь он посвятил музыке, и за это время сделал успешную карьеру. В 2008 году он стал солистом группы Sunstroke Project, но в 2009 году покинул ее после истечения срока контракта.

Молдова на Евровидении

Молдова участвует в конкурсе Евровидение каждый раз с 2005 года. Лучший результат был в 2017 году — тогда артисты из Sunstroke Project заняли третье место с хитом Hey Mamma.

Для тех, кто хочет видеть все выступления вживую, раскрыты цены на Евровидение 2023. Так, за дорогой билет на финал придется заплатить до 17 тыс. грн.