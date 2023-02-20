Швейцарию на Евровидении 2023 представит певец Ремо Форрер. Песню для международного песенного конкурса исполнитель презентует 7 марта.

Что известно о Ремо Форрере

Ремо Форрер — 21-летний певец из швейцарского населенного пункта Хемберг.

Музыкой Ремо занимается с детства, все началось с игры на флейте, немного позже на аккордеоне и фортепиано.

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В 2020 году он стал победителем музыкального шоу Голос Швейцарии. С тех пор исполнитель выпустил четыре сингла. В 2021 году Форрер также принял участие в проекте Покажи нам свой голос.

В одном из интервью Ремо говорил, считает своими кумирами — Льюиса Капальди, Эда Ширана и Джеймса Артура.

Форрер получил право представлять Швейцарию на Евровидении 2023 пройдя соответствующий нацотбор. Музыкантам было предложено представить свои песни, каждая из которых оценивалась как международным жюри из 20 профессионалов музыкальной индустрии, так и группой из 100 телезрителей.