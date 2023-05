На Евровидении 2023 Швейцарию представит певец Ремо Форрера. Уже 9 мая артист выступит на сцене международного конкурса с песней Watergun.

Что известно о Ремо Форрере

Ремо Форрер — 21-летний певец из Швейцарии. Парень работал продавцом спортивных товаров. На телевидении впервые появился в 2020 году. Тогда он победил в музыкальном шоу Голос Швейцарии и выпустил свой первый сингл Home.

В 2023 году Ремо Форрер победил в нацотборе и будет представлять Швейцарию на Евровидении 2023.

Текст песни Watergun

When we were boys

We played pretend

Army tanks

And army men

Hide and seek

Grow to be the kings we dream

Where did we go?

We’re standin’ on the frontline

Where did we go?

We go?

I don’t wanna be a soldier, soldier

I don’t wanna have to play with real blood

We ain’t playin’ now

Can’t turn and run

No water guns

No, no

I don’t wanna be a soldier, soldier

I don’t wanna have to play with real blood

‘Cause we ain’t playin’ now

Can’t turn and run

No water guns

Just body bags that we’ve become

Adolescence, breaking rules

Nothin’ hurts when you’re bulletproof

I remember, yes, I do, I do

Where did we go?

We’re standin’ on the frontline

Where did we go?

We go?

I don’t wanna be a soldier, soldier

I don’t wanna have to play with real blood

We ain’t playin’ now

Can’t turn and run

No water guns

No no

I don’t wanna be a soldier, soldier

I don’t wanna have to play with real blood

‘Cause we ain’t playin’ now

Can’t turn and run

No water guns

Just body bags that we’ve become

What we’ve become

What we’ve become

What we’ve become

Playin’ with water guns

Not playin’ with water guns

Перевод песни Watergun

Когда мы были мальчиками,

Мы играли в войну,

Армейские танки

И солдат.

В прятки и поиски.

Вырастали королями, о которых мечтали.

Куда мы попали?

Мы стоим на передовой.

Куда мы пошли?

Мы пошли?

Я не хочу быть солдатом, солдат.

Я не хочу играть с кровью.

Мы не играем сейчас.

Нельзя развернуться и убежать.

Никаких водяных пистолетов.

Нет, нет, нет, нет.

Я не хочу быть солдатом, солдат.

Я не хочу играть с кровью.

Потому что сейчас мы не играем.

Не могу развернуться и убежать.

Нет водяных пистолетов.

Мы стали мешками для трупов.

Подростковый возраст, нарушение правил.

Ничто не болит, когда ты пуленепробиваемый.

Я помню, да, помню, помню.

Куда мы попали?

Мы стоим на линии фронта.

Куда мы поехали?

Куда мы пошли?

Я не хочу быть солдатом, солдат.

Я не хочу играть с кровью.

Мы не играем сейчас.

Нельзя развернуться и убежать.

Никаких водяных пистолетов.

Нет, нет, нет, нет.

Я не хочу быть солдатом, солдат.

Я не хочу играть с кровью.

Потому что мы не играем сейчас.

Не могу развернуться и убежать.

Нет водяных пистолетов.

Только мешки для трупов, в которые мы превратились.

Во что мы превратились.

Во что мы превратились.

Во что мы превратились.

Играем с водяными пистолетами.

Не играем с водяными пистолетами.

О чем песня Watergun

Песня Watergun была создана два года назад продюсером Пеле Лориано. Начинается она с осмысления детских воспоминаний, когда Ремо с другими ребятами представлял, что воюет на передовой. Тогда они считали это смешным и веселым занятием, ведь не осознавали последствий войны.

Впоследствии певец переходит к тому, что сейчас эти ребята находятся с настоящим оружием в руках. Watergun напоминает слушателям, кого нужно благодарить за мир в стране. Форрер считает, что эта тема важна и нужно распространять понятие мира.