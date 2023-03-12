Швецию на Евровидении 2023 представит певица Loreen с песней Tattoo.

— Loreen делает эйфорическое возвращение! Победительница 2012 года представит Швецию, — заявили организаторы конкурса.

По традиции, артистка получила шанс выступит на главной сцене в Ливерпуле благодаря победе в местном нацотбре под названием Melodifestivalen. В финале Loreen завоевала сердца жюри и зрителей среди 28 участников.

Что касается самого Евровидения 2023, то звезда выступит на сцене в первом полуфинале 9 мая с песней Tattoo.

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Что известно о Loreen

Для певицы это не первое появление на сцене конкурса. В 2012 году артистка стала победительницей Евровидения с песней Euphoria. После этого трек стал одним из самых успешных из тех, которые звучали на музыкальном конкурсе.

Впрочем, новая работа под названием Tattoo также можно назвать успешной — она занимает первое место в шведском чарте песен.

Швеция Евровидении

Впервые эта страна приняла участие в конкурсе в 1958 году. Не обошлось без рекордов — ABBA стала самым успешным победителем Евровидения за всю его историю. Также это было первое место страны. На сегодня у Швеции 6 побед — больше только у Ирландии.

Впрочем, без казусов во время организации такого мероприятия не обошлось — проблемы с покупкой билетов на Евровидение 2023 заставили многих фанатов понервничать. Сайт для покупки пропуска не выдержал наплыва. Многие так и не смогли купить документ даже спустя ожидании в длинной электронной очереди.