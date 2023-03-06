Сербию на Евровидении 2023 представит певец Люк Блэк. Исполнитель выступит на сцене международного песенного конкурса с композицией Samo mі se spava.

За право представлять Сербию на Евровидении 2023 боролось 32 артиста, отобранных специальным комитетом музыкальных редакторов из 200 заявок. Победителя определили с помощью соответствующего нацотбора.

Сейчас смотрят

Что известно о Люке Блэке

Люк Блэк — 30-летний сербский автор-исполнитель, настоящее имя которого Лука Иванович. Музыкой артист интересуется с 12-летнего возраста. Именно тогда он начал писать первые тексты, а через несколько лет — создавать музыку.

Как когда-то рассказывал певец, его сценический псевдоним Люк происходит от англицизации имени. В то время как Блэк происходит от того, что он, будучи подростком, выразил сорокадневный траур по поводу “смерти сербской музыкальной сцены”.

Карьера Люка началась тогда, когда его заметили представители Universal Music Group и предложили Блэку подписать контракт.

Свой первый сингл Блэк выпустил в 2014 году, второй — в 2015.

В 2016 году композиция Люка была номинирована для представления Сербии на конкурсе песни Евровидение, однако тогда выбор пал на другого артиста.

На счету певца — три сольных альбома.