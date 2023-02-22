Австралию на Евровидении 2023 представит группа Voyager. Артисты уже отреагировали на возможность выступить в Ливерпуле.

‒ Как группа, мы активно готовились выступить на Евровидении с тех пор, как Австралия объявила о своем участии, и думать, что мы, наконец, сделали это, для нас одновременно сюрреалистично и совершенно умопомрачительно! Наши фанаты были настолько неотъемлемой частью нашего пути к этому моменту, что мы не можем дождаться, чтобы разделить эту дикую поездку вместе, ‒ заявили музыканты.

Артисты выступят на главной сцене Евровидения 2023 с песней Promise во втором полуфинале 11 мая.

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Что известно о Voyager

Это прогрессивная поп-метал-группа, созданная в Австралии. Команда музыкантов существует с 1999 года и выпустила семь полноценных альбомов, последний из которых вышел в 2019 году. Их музыку можно охарактеризовать как сочетание Dream Theater и Depeche Mode.

Австралия на Евровидении

Австралия участвовала в конкурсе песни Евровидение 7 раз. В 2015 году ей удалось занять 5-е место, а в 2016-м для страны выборола второе место Дами Им с песней Sound of Silence ‒ пока это лучший результат.

Австралия выходила в Гранд-финал 6 раз из 7.

Прямо сейчас известно, какие страны будут выступать в финале Евровидения 2023. Среди них ‒ Украина, поскольку именно наши артисты выиграли прошлогодний конкурс. В список также автоматически вошли страны Большой пятерки, основавшие песенное соревнование.