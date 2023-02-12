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Музыка

Вернется на сцену через 10 лет: Марко Менгони представит Италию на Евровидении 2023

12 февраля 2023, 13:20
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Марко Менгони
Источник: Getty Images

Италию на Евровидении 2023 представит Марко Менгони. Известный певец будет выступать на главной сцене в Ливерпуле с песней Due vite.

Артист сумел выбороть победу среди 28 претендентов на музыкальном фестивале Сан-Ремо 2023 за право представлять Италию на концерте. Так, музыканта вместе выбирали жюри, пресса и зрители.

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Примечательно, что Менгони уже представлял свою страну на Евровидении в 2013 году с песней L’Essenziale, где занял 7 место.

Что известно Марко Менгони

Артист родился и вырос в Италии, быстро стал популярным в 2009 году, когда выиграл в третьем сезоне итальянского X-Factor. 

В фестивале Сан-Ремо Марко принимал участие также в 2010 и 2013 годах. Одержав победу, выступил на Евровидении 2013.

Италия на Евровидении

Эта страна принимала участие в конкурсе 47 раз. Из них три оказались победными — в 1964, 1990 и 2021 годах. Худший результат был в 1966 году — тогда итальянцы оказались на последнем месте.

Совсем недавно появились обновленные прогнозы букмекеров на Евровидение 2023. Украина пока что на первом месте. Второе занимает Швеция, а тройку лидеров замыкает Финляндия.

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