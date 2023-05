На Евровидении 2023 Австралию представит группа Voyager. Коллектив выступит на международной сцене с песней Promise.

Что известно о Voyager

Voyager — поп-метал-группа, созданная в Австралии в 1999 году. Сейчас коллектив состоит из пяти участников. Артисты выпустили семь полноформатных студийных альбомов.

В 2023 году Voyager будет представлять Австралию на Евровидении 2023. Группа выступит во втором полуфинале 11 мая с песней Promise.

Текст песни Voyager — Promise

Have you ever done anything like this before?

Have you ever done anything like this before?

If you’ve never done anything like this before

Then you haven’t been alive

Have you ever shut all the open doors?

Have you ever just walked out on your own?

Have you ever just lost your mind

When you try to unwind?

Or are you coming right back for more?

I’m here tonight

Promise mе you’ll hold me ’til I die

I’m by your side

Promisе me it’s gonna

Promise me it’s gonna be alright

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

Promise me it’s gonna be alright

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

Promise me it’s gonna be alright

Promise me it’s gonna be alright

Have you ever been alone too much?

Have you ever prayed for human touch?

Have you ever just lost a little part of you

To find a little something new?

Cross my heart ’til the sky turns red in the sunrise

Since you told me everything’s alright

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

Since you told me everything’s alright

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

Promise me it’s gonna be al… Right!

I’m here tonight

Promise me you’ll hold me ’til I die

I’m by your side

Promise me it’s gonna

Promise me it’s gonna

Promise me it’s gonna be alright

Alright

Cross my heart ’til the sky turns red in the sunrise

Promise me it’s gonna be alright

Be alright

Alright

Перевод песни Voyager — Promise

Вы когда-нибудь делали что-то подобное раньше?

Вы когда-нибудь делали что-то подобное раньше?

Если ты никогда не делал ничего подобного,

Тогда ты не жил.

Ты когда-нибудь закрывал все открытые двери?

Ты когда-нибудь выходил из дома один?

Ты когда-нибудь терял рассудок,

когда пытаешься расслабиться?

Или ты возвращаешься за добавкой?

Я здесь сегодня.

Обещай мне, что будешь держать меня, пока я не умру.

Я рядом с тобой.

Обещай мне, что так и будет.

Обещай мне, что все будет хорошо.

О-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о

Обещай мне, что все будет хорошо.

О-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о

Обещай мне, что все будет хорошо.

Обещай мне, что все будет хорошо.

Вы когда-нибудь были слишком долго в одиночестве?

Молились ли вы когда-нибудь о человеческом прикосновении?

Вы когда-нибудь теряли часть себя, чтобы обрести что-то новое?

Крест на моем сердце, пока небо не станет красным на восходе солнца.

С тех пор, как ты сказал мне, что все в порядке.

О-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о

С тех пор, как ты сказал мне, что все в порядке.

О-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о

Обещай мне, что все будет… Да!

Я здесь сегодня ночью.

Обещай, что будешь держать меня, пока я не умру.

Я рядом с тобой.

Обещай мне, что все будет хорошо.

Обещай мне, что так и будет.

Обещай, что все будет хорошо.

Ладно.

Крест на сердце, пока небо не покраснеет на восходе солнца.

Обещай, что все будет хорошо.

Все будет хорошо.

Хорошо.

О чем песня Voyager — Promise

Песня Promise рассказывает о путешествии на корабле Voyager. Группа призывает слушателей присоединиться к дикой поездке. Музыкальное видео к Promise демонстрирует родной штат артистов из разных уголков.

