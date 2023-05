Албанию на Евровидении 2023 представит певица Альбина и семья Кельменди, одержавшие победу на 61-м музыкальном фестивале Festivali i Këngës.

Они выступят с конкурсной песней под названием Duje. Что известно об Альбине и семье Кельменди, а также текст и перевод песни Duje — смотрите в нашем материале.

Альбина и семья Кельменди: что известно о представителях Албании

Альбина Кельменди — популярная албанская певица. Девушка всегда была окружена музыкой, выросла в семье профессиональных музыкантов, а ее родители — Албана и Буджар – влюбились благодаря музыке.

В Ливерпуле на сцену Евровидения 2023 выйдет вся семья Келменди, включая Альбину, ее брата Албина и сестер Весу и Сидорелу.

Текст песни Duje

Diçka mrena frymen ma nal

S’di çka bohet, bohet

Po du me nal

(Çka o ka bohet)

Krejt tuj pas,

E krejt tuj pas,

S’po muj mu knaq

Jan tu u nda

Veç për nje fjalë

Janë tu u nda, dashnin’ kanë vra

Janë tu u nda,

E kane harru se kan nje shpi

Sofër me fmi…

Duje, si dikur ti duje,

At dashni ti ruje,

Si jeten, ti ruje

Mos e gjuj me gure,

Si dikur ti duje,

At dashni ti ruje,

Si jetën ti duje

Jan tu u nda

Veç për nje fjalë

Janë tu u nda, dashnin’ kanë vra

Janë tu u nda,

E kanë harru se kanë nje shpi

Sofër me fmi

Ti duje, si dikur ti duje,

At dashni ti ruje,

Si jetën, ti duje

Mos e gjuj me gure,

Si dikur ti duje,

At dashni ti ruje,

Si jetën ti duje

(Duje, duje)

Jan tu u nda

(Duje, duje)

Veç për nji fjalë

Janë tu u nda, dashnin’ kanë vra

(Duje,duje)

Janë tu u nda

(Duje, duje)

E kanë harru se kanë nje shpi

Sofër me fmi

(Duje, duje)

Перевод песни Albina & Familja Kelmendi — Duje

Что-то внутри меня не дает мне дышать,

Я не понимаю, что происходит,

Я хочу, чтобы это прекратилось

(Что происходит)

У меня есть все,

Есть все,

И я все равно не чувствую себя счастливой

Люди расстаются

Из-за одного слова

Расстаются, убивают любовь,

Люди расстаются,

Забывая, что у них есть дом,

Где за столом ждут дети…

Любите их, любите их, как прежде,

Сохраните эту любовь,

Берегите ее, как собственную жизнь,

Не уничтожайте,

Сохраните эту любовь,

Любите их,

Как собственную жизнь

Люди расстаются

Из-за одного слова

Расстаются, убивают любовь,

Люди расстаются,

Забывая, что у них есть дом,

Где за столом ждут дети…

Любите их, любите их, как прежде,

Сохраните эту любовь,

Берегите ее, как собственную жизнь,

Не уничтожайте,

Сохраните эту любовь,

Любите их,

Как собственную жизнь

(Любите их)

Люди расстаются

(Любите их)

Из-за одного слова

Расстаются, убивают любовь,

(Любите их)

Люди расстаются,

(Любите их)

Забывая, что у них есть дом,

Где за столом ждут дети.

(Любите их)

О чем песня Duje

Песня Альбины и семья Кельменди Duje – о роли любви в семье и о преодолении любых трудностей, которые препятствуют семейному счастью.

Композиция наполнена эмоциональностью, соответствующей традициям албанской музыки, и рассказывает историю любви, которая сопровождает семью Келменди на протяжении всей их жизни.

Также Альбина рассказала, каково это — выступать вместе со своей семьей:

— Это такое особое чувство. Я была на сцене в одиночестве много раз – и это замечательно, но быть со своей семьей — это следующий уровень, это очень мощно и так по-особенному, — говорит певица.

