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Со второй попытки: Португалию на Евровидении 2023 представит Mimicat

14 марта 2023, 12:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Mimicat

Португалию на Евровидении 2023 представит певица Mimicat, настоящее имя которой Мариса Изабель Лопес Мена. Исполнительница выйдет на сцену международного песенного конкурса с песней AL Coraçąo.

Артистка получила право представлять страну на Евровидении 2023, выиграв португальский нацотбор, в котором принимало участие 13 композиций.

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Что известно о Mimicat

Mimicat — 33-летняя певица и композитор. В 2001 году она уже принимала участие в португальском нацотборе, борясь за право представлять свою страну на международном конкурсе.

Творчество Mimicat сформировалось под влиянием таких вокалистов, как Элла Фицджеральд, Рэй Чарльз и Джилл Скотт.

Ранее артистка выступала под псевдонимом Izamena, а в 2014 году презентовала первый альбом, как Mimicat. С тех пор исполнительница презентовала еще одну пластинку и несколько композиций.

Новый альбом ожидается в конце 2023 года.

Стоит отметить, что конкурсная песня AL Coraçąo была написала артисткой 10 лет назад. Как признавалась сама Mimicat, она не ожидала, что композиция выиграет португальский нацотбор 2023.

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Евровидение Португалия
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