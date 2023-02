Бельгию на Евровидении 2023 будет представлять певец Густаф (Gustaph).

— Я до сих пор не могу поверить в то, что произошло прошлой. Спасибо за такую возможность представлять Бельгию на Евровидение 2023. Посылаю вам всем море любви, — заявил Густаф.

Артист появится на главной сцене в Ливерпуле с песней Because Of You.

Музыканта выбрали из 7 претендентов на возможность представить страны в мае 2023 года.

Что известно о Густафе

Густаф написал свою первую песню, когда ему было всего семь лет. Уже в 19 он выпустил свой первый сингл Gonna Lose You — его он написал своими силами, как и продюсировать.

В течение шести лет он пел в составе группы с Hercules and Love Affair — они стали популярными благодаря хиту Blind.

Известно, что Густаф уже принимал участие в Евровидении. Он был в качестве бэк-вокалиста дважды — в 2018 года в Лисабоне и в 2021 году в Роттердаме.

Последний год он в одиночку занимался творчеством. Артист уверен, что его новые песни идеально подходят для Евровидения.

Помимо Густафа, в Ливерпуле выступят и представители других стран. К примеру, Грецию на Евровидении 2023 будет представлять 16-летний артист Виктор Верникос.