Норвегию на Евровидении 2023 будет представлять певица Алессандра Меле. Артистка выступит на сцене с песней Queen of Kings.

— Я до сих пор не могу в это поверить. Я так благодарна за все — за любовь и поддержку, за веру в песню и меня, — прокомментировала свою победу в отборе на конкурс Алессандра.

Меле будет выступать в Ливерпуле в первом полуфинале 9 мая. Певицу выбрали с ее песней Queen of Kings среди 9 выступлений. Жюри и зрители имели по 50% голосов, и больше всего сумела покорить сердце Алессандра.

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Что известно об Алессандре Меле

Алессандра Меле родилась в 2002 году в Италии. В 12-летнем возрасте она выиграла музыкальный конкурс VB Factor. В 2021 году переехала к бабушке и дедушке в Норвегию, чтобы учиться в местном институте.

Норвегия на Евровидении

Впервые эта страна появилась на конкурсе в 1960 году. Нидерланды имеют далеко не лучшие показатели из года в год — их артисты занимали последнее место 11 раз, и четыре раза набирали 0 очков. Впрочем, побед было аж 3 — больше всего запомнился успех Александра Рыбака 2009 года с песней Fairytale.

Совсем недавно стало известно, что на Евровидении 2023 будет украинский ведущий. Пока неизвестно, кто именно будет вести конкурс. Это удалось реализовать благодаря открытости и сотрудничеству организаторов конкурса в Великобритании.