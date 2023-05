Великобританию на Евровидении 2023 года будет представлять Мае Муллер. На сцене международного 67-го песенного конкурса певица исполнит песню I Wrote A Song.

Что известно о певице Мае Муллер, а также текст и перевод песни I Wrote A Song – смотрите в нашем материале.

Мае Муллер: что известно о представителе Великобритании

Мае Муллер — талантливая 25-летняя певица и автор песен. Девушка родилась в Лондоне и начала петь в 8 лет. В подростковом возрасте Муллер заключила свой первый контракт на публикацию музыки и начала выступать на музыкальных мероприятиях в Лондоне.

Мае является соавтором своей песни для Евровидения 2023 I Wrote A Song. В 2022 году певица была номинирована на MTV EMA и VMA. В этом году у нее выйдет дебютный альбом.

Текст песни I Wrote A Song

When you said you were leavin’

To work on your mental health

You didn’t mention the cheating

You kept that one to yourself

I got so mad was gonna

Cuss you out, outside your house

For everyone to see

Wanted to trash your Benz, tell all your friends

How cruel you were to me

Instead I wrote a song

‘bout how you did me wrong

I could have cried at home

And spent the night alone

Instead i wrote a song

I feel much better now

Me and my girls are out

And we all sing along

Instead I wrote a song

Instead I wrote a song

I kept my cool and composure

My mother would be so proud

I was ready for a sentence baby

Instead I wrote it all down

Oh I was gonna

Cuss you out, outside your house

For everyone to see

Wanted to trash your Benz, tell all your friends

How cruel you were to me

Instead I wrote a song

‘bout how you did me wrong

I could have cried at home

And spent the night alone

Instead i wrote a song

I feel much better now

Me and my girls are out

And we all sing along

Instead I wrote a song

Instead I wrote a song

Look into my eyes, she’s feeling good, she feels alive

So don’t you call my phone tonight, tonight, tonight

No lie, got a kick telling the world just what you did

I’m better now, I burned the bridge

Raising a glass, taking a sip.

Let’s celebrate

Dance it away

I thought my heart would break

Instead i wrote a song

‘bout how you did me wrong

I could have cried at home

And spent the night alone

Instead i wrote a song

I feel much better now

Me and my girls are out

And we all sing along

Instead I wrote a song

Перевод песни Mae Muller — I Wrote A Song

Когда ты сказал, что уходишь

Работать над своим психическим здоровьем,

Ты не упомянул, что изменил мне,

Ты оставил это при себе

Я так разозлилась, я собиралась

Обругать тебя возле твоего дома,

Чтобы все видели

Хотела разбить твою машину,

Рассказать всем твоим друзьям,

Как жестоко ты со мной обошелся

Но вместо этого я написала песню

О том, как ты был не прав.

Я могла бы плакать дома

И провести ночь в одиночестве,

Но вместо этого я написала песню,

Теперь мне намного лучше.

Я гуляю со своими подружками

И мы все подпеваем

Вместо этого я написала песню

Я сохранила спокойствие и самообладание

Моя мама очень гордилась бы

Я была готова к приговору, малыш,

Но вместо этого я все записала

Я так разозлилась, я собиралась

Обругать тебя возле твоего дома,

Чтобы все видели

Хотела разбить твою машину,

Рассказать всем твоим друзьям,

Как жестоко ты со мной обошелся

Но вместо этого я написала песню

О том, как ты был не прав.

Я могла бы плакать дома

И провести ночь в одиночестве,

Но вместо этого я написала песню,

Теперь мне намного лучше.

Я гуляю со своими подружками

И мы все подпеваем

Вместо этого я написала песню

Посмотри мне в глаза, ей хорошо, она живет,

Так что не звони мне этой ночью, этой ночью, этой ночью

Не буду лгать, мне понравилось рассказывать миру о том, что ты сделал,

Теперь мне лучше, я сожгла этот мост,

Поднимаю бокал, делаю глоток

Давайте отпразднуем,

Будем танцевать до упаду,

Я думала, мое сердце разобьется

Но вместо этого я написала песню

О том, как ты был не прав.

Я могла бы плакать дома

И провести ночь в одиночестве,

Но вместо этого я написала песню,

Теперь мне намного лучше.

Я гуляю со своими подружками

И мы все подпеваем

Вместо этого я написала песню

О чем песня I Wrote A Song

Песня Мае Муллер — I Wrote A Song рассказывает нам о предательстве мужчины и о том, как женщина переживает разрыв.

Это довольно вдохновляющая песня о том, как превратить разбитое сердце в искусство. В целом, I Wrote A Song несет позитивное и вдохновляющее послание о том, как творчество помогает исцелить разбитое сердце и выйти из токсичных отношений.