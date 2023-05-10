На песенном конкурсе Евровидение 2023 Армению будет представлять певица Brunette. Артистка выступит с песней Future Lover.
Что известно об армянской певице Brunette, а также текст и перевод песни Future Lover – читайте в нашем материале.
Brunette: что известно о певице
Brunette — талантливая певица и автор песен, чья музыкальная карьера началась в раннем детстве. Девушка начала петь в 4 года, а сочинять собственную музыку — в 15.
Сегодня Brunette — одна из самых ярких звезд современной музыкальной индустрии Армении, и ее успех продолжает расти. Последние синглы певицы (Gisher, Smoke Break и Bac kapuyt achqerd) стали настоящими хитами и набрали миллионы просмотров на YouTube.
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Текст песни Future Lover
I just wanna make art, read books and just find someone
Who likes me enough to kiss my face
I wanna explore with him and visit old bookstores
And cute little things, like drink smoothies at near cafés
Oh-oh-oh
Drink smoothies at near cafés
Oh-oh-oh
Oh, future lover, I hope it all comes naturally
I hope our love is quiet outside, but loud inside, oh baby
Oh future lover, this song I wrote for you
This song I wrote for you, my future lover
I decide to be good, do good, look good
I decide to be good, do good, look good
I decide to be good, do good, look good
I decide to be good, do good, look good
It’s like a daydream, but I got some other, better plans
I wanna scream and shout, my heart caught in chains
Cold heart, cold hands, fire in my veins
Fire in my veins, heart in chains
I’m a volcano that is going to explode in a sec
I’m so hypnotised by someone that I’ve never ever met
Don’t wanna forget, am I dreaming yet?
Poetic dream, I don՚t want it to end, oh
Three minutes of making impossible plans
Seven minutes of unnecessary panic attacks
Here I go with the coldest hands
Here I go with still no plans oh, still no plans
I can’t cool off, no I can’t relax
Lord, what I’m gonna do, my pain just attacks
I still have the coldest hands
Oh my Lord, my Lord, my pain, my panic attacks, oh
I decide to be good, do good, look good
I decide to be good, do good, look good
I decide to be good, do good, look good
I decide to be good, do good, look good
Ու դու ինձնից հեռու
Լքված ես հեռու, հեռու ես դու
Երազումս ես ու դու էինք լուռ
Մոլորվում էինք հեռու — հեռու հեռվում
Перевод песни Brunette — Future Lover
Я хочу творить, читать книги и найти того,
Кто будет любить меня так, чтобы захотеть поцеловать меня.
Хочу исследовать вместе с ним этот мир и посетить старые книжные магазины
И милые места, например, ближайшее кафе, где мы будем пить смузи.
О-о-о
Ближайшее кафе, где мы будем пить смузи
О-о-о
О, мой будущий парень, я надеюсь, что все произойдет спонтанно,
Я надеюсь, что наша любовь будет штилем для других, но бурей внутри,
О, мой будущий парень, эту песню я написала для тебя,
Эту песню я написала для тебя, мой будущий парень.
Я решила быть хорошей, делать добро, выглядеть хорошо.
Я решила быть хорошей, делать добро, выглядеть хорошо.
Я решила быть хорошей, делать добро, выглядеть хорошо.
Я решила быть хорошей, делать добро, выглядеть хорошо.
Это как мечта, но у меня есть другие планы, планы получше,
Я хочу кричать, мое сердце заковано в цепи,
У меня на сердце мороз, руки холодны, в моих венах огонь,
В моих венах огонь, мое сердце в цепях,
Я вулкан, который вот-вот взорвется.
Я так очарована тем, кого никогда не встречала.
Я боюсь забыть, это мечта или реальность.
Завораживающий сон, я не хочу, чтобы он закончился, о.
Но три минуты я составляю планы, которым не суждено сбыться,
После чего семь минут меня охватывают панические атаки.
Вот я иду с самыми холодными руками,
Вот я иду без планов, не зная, что будет,
Я не могу остыть, нет, я не могу расслабиться,
Господи, что я буду делать, моя боль просто обрушится на меня,
У меня все еще самые холодные руки,
О, Господи, Господи, моя боль, мои панические атаки, о.
Я решила быть хорошей, делать добро, выглядеть хорошо.
Я решила быть хорошей, делать добро, выглядеть хорошо.
Я решила быть хорошей, делать добро, выглядеть хорошо.
Я решила быть хорошей, делать добро, выглядеть хорошо.
Ты так далеко от меня,
Где-то один, далеко-далеко,
Мы с тобой спали в тишине
Мы были в ужасе от того, что нас сбили с пути.
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О чем песня Future Lover
О своей песне для Евровидения 2023 Brunette говорит:
— Будущий любовник (Future Lover) — это поэтическое полотно, письмо без адресата. Я помню, как однажды просматривала что-то в телефоне и увидела эту прекрасную цитату. Она была такой простой, но такой красивой мыслью, которая сразу вдохновила меня.
— Слова превратились в мелодию, и с меня вырвался целый ряд эмоций. На протяжении всей нашей жизни мы ищем одного — будущего любовника, воплощения наших мечтаний, идеалов, страхов, — добавляет певица.
Песня Brunette Future Lover о любовнике, которого она еще не встретила. На протяжении всей композиции девушка поет, что хочет найти кого-то, с кем она сможет заниматься обыденными вещами — посещать старые книжные магазины и пить смузи.
В песне Brunette признается, что она загипнотизирована кем-то, кого она никогда раньше не встречала.