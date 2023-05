На песенном конкурсе Евровидение 2023 Армению будет представлять певица Brunette. Артистка выступит с песней Future Lover.

Что известно об армянской певице Brunette, а также текст и перевод песни Future Lover – читайте в нашем материале.

Brunette: что известно о певице

Brunette — талантливая певица и автор песен, чья музыкальная карьера началась в раннем детстве. Девушка начала петь в 4 года, а сочинять собственную музыку — в 15.

Сегодня Brunette — одна из самых ярких звезд современной музыкальной индустрии Армении, и ее успех продолжает расти. Последние синглы певицы (Gisher, Smoke Break и Bac kapuyt achqerd) стали настоящими хитами и набрали миллионы просмотров на YouTube.

Текст песни Future Lover

I just wanna make art, read books and just find someone

Who likes me enough to kiss my face

I wanna explore with him and visit old bookstores

And cute little things, like drink smoothies at near cafés

Oh-oh-oh

Drink smoothies at near cafés

Oh-oh-oh

Oh, future lover, I hope it all comes naturally

I hope our love is quiet outside, but loud inside, oh baby

Oh future lover, this song I wrote for you

This song I wrote for you, my future lover

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

It’s like a daydream, but I got some other, better plans

I wanna scream and shout, my heart caught in chains

Cold heart, cold hands, fire in my veins

Fire in my veins, heart in chains

I’m a volcano that is going to explode in a sec

I’m so hypnotised by someone that I’ve never ever met

Don’t wanna forget, am I dreaming yet?

Poetic dream, I don՚t want it to end, oh

Three minutes of making impossible plans

Seven minutes of unnecessary panic attacks

Here I go with the coldest hands

Here I go with still no plans oh, still no plans

I can’t cool off, no I can’t relax

Lord, what I’m gonna do, my pain just attacks

I still have the coldest hands

Oh my Lord, my Lord, my pain, my panic attacks, oh

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

Ու դու ինձնից հեռու

Լքված ես հեռու, հեռու ես դու

Երազումս ես ու դու էինք լուռ

Մոլորվում էինք հեռու — հեռու հեռվում

Перевод песни Brunette — Future Lover

Я хочу творить, читать книги и найти того,

Кто будет любить меня так, чтобы захотеть поцеловать меня.

Хочу исследовать вместе с ним этот мир и посетить старые книжные магазины

И милые места, например, ближайшее кафе, где мы будем пить смузи.

О-о-о

Ближайшее кафе, где мы будем пить смузи

О-о-о

О, мой будущий парень, я надеюсь, что все произойдет спонтанно,

Я надеюсь, что наша любовь будет штилем для других, но бурей внутри,

О, мой будущий парень, эту песню я написала для тебя,

Эту песню я написала для тебя, мой будущий парень.

Я решила быть хорошей, делать добро, выглядеть хорошо.

Я решила быть хорошей, делать добро, выглядеть хорошо.

Я решила быть хорошей, делать добро, выглядеть хорошо.

Я решила быть хорошей, делать добро, выглядеть хорошо.

Это как мечта, но у меня есть другие планы, планы получше,

Я хочу кричать, мое сердце заковано в цепи,

У меня на сердце мороз, руки холодны, в моих венах огонь,

В моих венах огонь, мое сердце в цепях,

Я вулкан, который вот-вот взорвется.

Я так очарована тем, кого никогда не встречала.

Я боюсь забыть, это мечта или реальность.

Завораживающий сон, я не хочу, чтобы он закончился, о.

Но три минуты я составляю планы, которым не суждено сбыться,

После чего семь минут меня охватывают панические атаки.

Вот я иду с самыми холодными руками,

Вот я иду без планов, не зная, что будет,

Я не могу остыть, нет, я не могу расслабиться,

Господи, что я буду делать, моя боль просто обрушится на меня,

У меня все еще самые холодные руки,

О, Господи, Господи, моя боль, мои панические атаки, о.

Я решила быть хорошей, делать добро, выглядеть хорошо.

Я решила быть хорошей, делать добро, выглядеть хорошо.

Я решила быть хорошей, делать добро, выглядеть хорошо.

Я решила быть хорошей, делать добро, выглядеть хорошо.

Ты так далеко от меня,

Где-то один, далеко-далеко,

Мы с тобой спали в тишине

Мы были в ужасе от того, что нас сбили с пути.

О чем песня Future Lover

О своей песне для Евровидения 2023 Brunette говорит:

— Будущий любовник (Future Lover) — это поэтическое полотно, письмо без адресата. Я помню, как однажды просматривала что-то в телефоне и увидела эту прекрасную цитату. Она была такой простой, но такой красивой мыслью, которая сразу вдохновила меня.

— Слова превратились в мелодию, и с меня вырвался целый ряд эмоций. На протяжении всей нашей жизни мы ищем одного — будущего любовника, воплощения наших мечтаний, идеалов, страхов, — добавляет певица.

Песня Brunette Future Lover о любовнике, которого она еще не встретила. На протяжении всей композиции девушка поет, что хочет найти кого-то, с кем она сможет заниматься обыденными вещами — посещать старые книжные магазины и пить смузи.

В песне Brunette признается, что она загипнотизирована кем-то, кого она никогда раньше не встречала.

