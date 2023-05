Совсем скоро в Ливерпуле начнется международный песенный конкурс Евровидение 2023, который будут проводить от имени Украины. На главной сцене конкурса проходят репетиции участников.

В частности, свой номер уже отрепетировала фаворитка букмекеров, представительница Швеции Loreen. Именно этой участнице букмекеры прочат победу с композицией Tattoo. Loreen – Tattoo: о чем песня участницы Евровидения 2023 и что известно об исполнительнице – читайте в материале.

Loreen: что известно об участнице Евровидения 2023 от Швеции

Шведской певице марокканского происхождения 39 лет. Это уже не первое участие Loreen в конкурсе Евровидение. В 2012 году артистка уже выступала на конкурсе и тогда принесла своей стране победу с песней Euphoria. В этом году на конкурсе Loreen сразится за победу для Швеции в первом полуфинале (артистка выступит под номером 11).

Текст песни Loreen – Tattoo

I don’t wanna go

But baby, we both know

This is not our time

It’s time to say goodbye

Until we meet again

‘Cause this is not the end

It will come a day

When we will find our way

Violins playing and the angels crying

When the stars align then I’ll be there

No, I don’t care about them all

‘Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You’re stuck on me like a tattoo

No, I don’t care about the pain

I’ll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You’re stuck on me like a tattoo

I’m letting my hair down

I’m taking it cool

You got my heart in your hand

Don’t lose it, my friend

It’s all that I got

Violins playing and the angels crying

When the stars align then I’ll be there

No, I don’t care about them all

‘Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You’re stuck on me like a tattoo

No, I don’t care about the pain

I’ll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You’re stuck on me like a tattoo

No, I don’t care about them all

‘Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You’re stuck on me like a tattoo.

Loreen – Tattoo: перевод песни

Я не хочу уходить,

Малыш, но мы оба знаем,

Что для нас ещё не пришло

Время прощаться.

Мы увидимся вновь,

Пока ещё не пришёл конец,

Но настанет день,

Когда мы найдём решение для нас.

Играют скрипки и плачут ангелы,

Когда звёзды сойдутся, я буду рядом.

Мне всё равно на других,

Ведь я хочу лишь быть любимой,

И я дорожу лишь тобой,

Ты навсегда со мной как татуировка.

И мне всё равно, что больно,

Я пройду сквозь огонь, сквозь дождь,

Просто, чтобы быть ближе к тебе,

Ты в моей памяти как татуировка.

Я распускаю волосы,

Остаюсь хладнокровной,

Моё сердце в твоих руках,

Мой друг, не потеряй его,

Ведь только оно у меня и есть.

Играют скрипки и ангелы плачут,

Когда звёзды сойдутся, я буду рядом.

О чем песня Tattoo

В интервью для wiwibloggs Loreen сказала, что песня Tattoo – мрачный танцевальный поп-трек о том, как сохранить любовь из-за боли. Вопреки заявлению о том, что пора прощаться, Loreen говорит, что это еще не конец, и придет время, когда она и герой песни воссоединятся. С такими словами, как Меня не волнует боль, я пройду через огонь и через дождь, Loreen обещает, что сделает все возможное, чтобы вернуться к своей любви.

Фото — скрин с видео канала Eurovision