Израиль на Евровидении 2023 будет представлять певица Ноа Кирел (Noa Kirel).

– Похоже, мы возвращаемся в сезон! Большая израильская поп-звезда Ноа Кирел стала первой подтвержденной исполнительницей на Евровидении 2023, – сообщили на странице конкурса.

Национальное жюри выбрало артистку из 78 претендентов на участие в конкурсе. Таким образом, девушка стала первой заявленной участницей Евровидения 2023 среди всех стран.

С какой песней Ноа Кирел отправится на Евровидение 2023, пока неизвестно. По правилам конкурса, релиз песни должен пройти не ранее 1 сентября 2022 года.

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Что известно о Ноа Кирел

21-летняя Ноа Кирелл – одна из самых известных израильских певиц. Ее синглы были в двух лучших израильских чартах и набрали более 550 млн просмотров на YouTube.

Девушка сыграла главную роль в телесериале Kfula, была судьей шоу Израиль имеет талант, а также озвучила анимационный фильм Тролли.

Напомним, организаторы до сих пор не определились с местом проведения Евровидения 2023. После победы Kalush Orchestra конкурс должна была принимать Украина, однако из-за полномасштабной войны EBU решила провести Евровидение в другой стране.