Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Видео Музыка

Израиль первым выбрал представителя на Евровидение 2023

12 июля 2022, 11:31
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Ізраїль на Євробаченні 2023

Израиль на Евровидении 2023 будет представлять певица Ноа Кирел (Noa Kirel).

– Похоже, мы возвращаемся в сезон! Большая израильская поп-звезда Ноа Кирел стала первой подтвержденной исполнительницей на Евровидении 2023, – сообщили на странице конкурса.

Национальное жюри выбрало артистку из 78 претендентов на участие в конкурсе. Таким образом, девушка стала первой заявленной участницей Евровидения 2023 среди всех стран.

С какой песней Ноа Кирел отправится на Евровидение 2023, пока неизвестно. По правилам конкурса, релиз песни должен пройти не ранее 1 сентября 2022 года.

Сейчас смотрят

Что известно о Ноа Кирел

21-летняя Ноа Кирелл – одна из самых известных израильских певиц. Ее синглы были в двух лучших израильских чартах и набрали более 550 млн просмотров на YouTube.

Девушка сыграла главную роль в телесериале Kfula, была судьей шоу Израиль имеет талант, а также озвучила анимационный фильм Тролли.

Напомним, организаторы до сих пор не определились с местом проведения Евровидения 2023. После победы Kalush Orchestra конкурс должна была принимать Украина, однако из-за полномасштабной войны EBU решила провести Евровидение в другой стране.

Читайте также:
Израиль первым выбрал представителя на Евровидение 2023Британия просит организаторов Евровидения 2023 провести конкурс в Украине

Теги
Евровидение Израиль
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь