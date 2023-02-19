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Моника Линките представит Литву на Евровидении 2023 — что о ней известно

19 февраля 2023, 11:53
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Моника Линките

Литву на Евровидении 2023 представит Моника Линките. Она выйдет на сцену международного песенного конкурса с песней Stay.

Представительница Литвы была выбрана с помощью Нацотбора Pabandom is naujo.

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Что известно о Монике Линките

Моника Линките — 30-летняя литовская певица. С детства она увлекалась танцами, однако когда научилась игре на фортепиано, выбрала карьеру исполнительницы.

Она была участницей множества проектов, а в 2007 году дебютировала в отборочном конкурсе детского Евровидения.

В 2015 году Моника уже брала участие во взрослом Евровидении. Тогда артистка вышла на сцену в дуэте с Вайдасом Баумилой и исполнила песню This Time. Они заняли 18 место.

В 2023 году Евровидение пройдет в 67-й раз. Литва всего принимала участие в конкурсе 19 раз. В прошлом году страну представляла Моника Лю.

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