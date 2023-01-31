Австрию на Евровидении 2023 представит дуэт Teya & Salena. Свою конкурсную песню артистки презентуют весной в Международный женский день — 8 марта.
На официальной странице Евровидения в Instagram говорится, что композиция будет самоотверженной.
Известно, что представитель Австрии был выбран внутренним закрытым отбором, продолжая метод, используемый с 2017 года. Всего рассматривалось 15 артистов.
Что известно о дуэте Teya & Salena
Известно, что у двоих артисток любовь к музыке проявилась еще в детстве. Teya в 12 лет оказалась на сцене в качестве саксофониста в джазовом оркестре. Salena в семь лет начала обучаться игре на гитаре и петь.
Teya также пишет песни и уже пробовалась на Евровидение. Она участвовала в Нацотборе от Австрии и Сербии.
Salena была участницей шоу Голос Германии, а в 2019 году участвовала в австрийском отборе на международный конкурс.
Познакомились они друг с другом на шоу Starmania, там подружились и начали сотрудничать.
Напомним, Евровидение 2023 пройдет в Ливерпуле в начале мая. Украинцев представит дуэт Tvorchi с песней Heart of Steel.