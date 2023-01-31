Австрию на Евровидении 2023 представит дуэт Teya & Salena. Свою конкурсную песню артистки презентуют весной в Международный женский день — 8 марта.

На официальной странице Евровидения в Instagram говорится, что композиция будет самоотверженной.

Известно, что представитель Австрии был выбран внутренним закрытым отбором, продолжая метод, используемый с 2017 года. Всего рассматривалось 15 артистов.

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Что известно о дуэте Teya & Salena

Известно, что у двоих артисток любовь к музыке проявилась еще в детстве. Teya в 12 лет оказалась на сцене в качестве саксофониста в джазовом оркестре. Salena в семь лет начала обучаться игре на гитаре и петь.

Teya также пишет песни и уже пробовалась на Евровидение. Она участвовала в Нацотборе от Австрии и Сербии.

Salena была участницей шоу Голос Германии, а в 2019 году участвовала в австрийском отборе на международный конкурс.

Познакомились они друг с другом на шоу Starmania, там подружились и начали сотрудничать.

Напомним, Евровидение 2023 пройдет в Ливерпуле в начале мая. Украинцев представит дуэт Tvorchi с песней Heart of Steel.