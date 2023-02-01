Армению на Евровидении 2023 будет представлять певица Brunette.

— Рада поделиться с вами этой новостью. Я просто создаю музыку, которой на этот раз поделюсь с европейской аудиторией, — скромно заявила артистка в Instagram.

С какой песней певица появится на главной сцене в Ливерпуле — пока неизвестно. Глава армянской делегации на Евровидении Давид Церунян заявил, что уже ведется работа по создании песни, которая может впечатлить слушателей.

Представитель Армении выступит в первой части второго полуфинала – 11 мая.

Сейчас смотрят Что известно о Brunette Артистка начала петь в 4 года, а сочинять музыку с 15. Примечательно, что музыку и текст для своего творчества она сочиняет самостоятельно. Ее песни Ночь, Smoke Break и Открой свои голубые глаза за короткое время стали хитами и набрали миллионы просмотров на YouTube. Армения на Евровидении Известно, что в 2022 году от этой страны выступала артистка Роза Линн. В общей сложности Армения заняла 20 место из 25 в Финале Евровидения 2022, набрав 61 балл. Тогда на сцене звучала песня Snap. В этом году покорять Ливерпуль также едет новая звезда страны. Читайте также: Австрия выбрала представителя на Евровидение 2023 — что известно о дуэте Teya & Salena

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