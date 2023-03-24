Новости шоу-бизнеса Украины и мира

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Из музея Полины Райко в Олешках ушла вода: осталось 30-40% фресок
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Важно не опускать руки: Alyona Alyona и Kola обратились к небу в новом клипе
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Ничего не помню: избранница Остапчука Екатерина Полтавская потеряла сознание в Греции
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Максимально неожиданно: Алексей Суровцев сделал предложение бывшей жене Ксении
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Шевченковскую премию в 2023 году вручат без дополнительной номинации – За вклад в победу
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Танец и технологии: украинский хореограф покорил жюри американского шоу талантов
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Летний маникюр на короткие ногти: какие дизайны и цвета выбрать в 2023 году
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Не обнимала больше двух лет: Мишина показала трогательную встречу со своей мамой
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Кино и сериалы
Кино и сериалы
Как есть бутерброд с дерьмом: Гильермо дель Торо о съемках кино в Голливуде
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Кино и сериалы
Мир узнал всю правду: трейлер фильма 20 дней в Мариуполе
Искусство
Видео
Искусство
Из музея Полины Райко в Олешках ушла вода: осталось 30-40% фресок
Искусство
Шевченковскую премию в 2023 году вручат без дополнительной номинации – За вклад в победу
Искусство
Крепость Тягинь и дом-музей: какое культурное наследие может пострадать из-за подрыва ГЭС
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Не только воевали, но и творили! Как сечевые стрельцы рассказывали о войне через рисунки
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Монумент мира: в Ливерпуле посвятили памятник Украине накануне Евровидение 2023
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Театр Франко отказался от участия в Театральной олимпиаде из-за россиян
Мода
Мода
Летний маникюр на короткие ногти: какие дизайны и цвета выбрать в 2023 году
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Модные цвета маникюра 2023: стильные сочетания и трендовые оттенки
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Маникюр 2023 на лето: что будет модным в этом сезоне, трендовые цвета и формы
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Маникюр по лунному календарю 2023: лучшие даты
Музыка
Видео
Музыка
Важно не опускать руки: Alyona Alyona и Kola обратились к небу в новом клипе
Видео
Музыка
Ошеломляет: украинка Таня Муиньо сняла новый клип для Doja Cat
Персоны
Фото
Видео
Персоны
Максимально неожиданно: Алексей Суровцев сделал предложение бывшей жене Ксении
Фото
Персоны
Ничего не помню: избранница Остапчука Екатерина Полтавская потеряла сознание в Греции
Видео
Персоны
Танец и технологии: украинский хореограф покорил жюри американского шоу талантов
Фото
Персоны
Не обнимала больше двух лет: Мишина показала трогательную встречу со своей мамой
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Рожденный сердцем: Инна Мирошниченко показала первое фото с будущим сыном
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Екатерина Кистень заступилась за “хороших русских” в Швеции: Страдают больше нас
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