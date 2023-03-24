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Новости шоу-бизнеса Украины и мира

Будинок Поліни Райко
Видео Искусство

Из музея Полины Райко в Олешках ушла вода: осталось 30-40% фресок
Alyona Alyona
Видео Музыка

Важно не опускать руки: Alyona Alyona и Kola обратились к небу в новом клипе
Остапчук
Фото Персоны

Ничего не помню: избранница Остапчука Екатерина Полтавская потеряла сознание в Греции
Doja Cat
Видео Музыка

Ошеломляет: украинка Таня Муиньо сняла новый клип для Doja Cat

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Максимально неожиданно: Алексей Суровцев сделал предложение бывшей жене Ксении
Фото Видео Персоны

Максимально неожиданно: Алексей Суровцев сделал предложение бывшей жене Ксении
Бурное восстановление ТВ-рекламного рынка. Итоги мая
Фото ТВ

Бурное восстановление ТВ-рекламного рынка. Итоги мая
Євген Нищук
Искусство

Шевченковскую премию в 2023 году вручат без дополнительной номинации – За вклад в победу
Александр Левченко
Видео Персоны

Танец и технологии: украинский хореограф покорил жюри американского шоу талантов
Манікюр
Мода

Летний маникюр на короткие ногти: какие дизайны и цвета выбрать в 2023 году
Мішина
Фото Персоны

Не обнимала больше двух лет: Мишина показала трогательную встречу со своей мамой

Кино и сериалы
Гильермо дель Торо
Кино и сериалы

Как есть бутерброд с дерьмом: Гильермо дель Торо о съемках кино в Голливуде
20 днів у Маріуполі
Видео Кино и сериалы

Мир узнал всю правду: трейлер фильма 20 дней в Мариуполе

Искусство
Будинок Поліни Райко
Видео Искусство

Из музея Полины Райко в Олешках ушла вода: осталось 30-40% фресок
Євген Нищук
Искусство

Шевченковскую премию в 2023 году вручат без дополнительной номинации – За вклад в победу
Прорив ГЕС фото УНІАН
Искусство

Крепость Тягинь и дом-музей: какое культурное наследие может пострадать из-за подрыва ГЭС
Мистецтво Українських січових стрільців
Эксклюзив Искусство

Не только воевали, но и творили! Как сечевые стрельцы рассказывали о войне через рисунки
Євробачення 2023 у Ліверпулі
Фото Искусство

Монумент мира: в Ливерпуле посвятили памятник Украине накануне Евровидение 2023
Театр франка
Искусство

Театр Франко отказался от участия в Театральной олимпиаде из-за россиян

Мода
Манікюр
Мода

Летний маникюр на короткие ногти: какие дизайны и цвета выбрать в 2023 году
Манікюр
Мода

Модные цвета маникюра 2023: стильные сочетания и трендовые оттенки
Манікюр літо
Мода

Маникюр 2023 на лето: что будет модным в этом сезоне, трендовые цвета и формы
Манікюр
Мода

Маникюр по лунному календарю 2023: лучшие даты

Музыка
Alyona Alyona
Видео Музыка

Важно не опускать руки: Alyona Alyona и Kola обратились к небу в новом клипе
Doja Cat
Видео Музыка

Ошеломляет: украинка Таня Муиньо сняла новый клип для Doja Cat

Персоны
Максимально неожиданно: Алексей Суровцев сделал предложение бывшей жене Ксении
Фото Видео Персоны

Максимально неожиданно: Алексей Суровцев сделал предложение бывшей жене Ксении
Остапчук
Фото Персоны

Ничего не помню: избранница Остапчука Екатерина Полтавская потеряла сознание в Греции
Александр Левченко
Видео Персоны

Танец и технологии: украинский хореограф покорил жюри американского шоу талантов
Мішина
Фото Персоны

Не обнимала больше двух лет: Мишина показала трогательную встречу со своей мамой
Тімур та Інна Мірошниченко
Фото Персоны

Рожденный сердцем: Инна Мирошниченко показала первое фото с будущим сыном
Катерина Кистень
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Екатерина Кистень заступилась за “хороших русских” в Швеции: Страдают больше нас
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