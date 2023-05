На конкурсе Евровидения 2023 от Кипра в этом году выступит певец Эндрю Ламброу. Участник будет представлять свою песню Break A Broken Heart 11 мая, во втором полуфинале международного конкурса (под номером 5). Что известно об Эндрю Ламброу, какую он исполнит песню и о чем она – читайте в материале.

Что известно об Эндрю Ламброу

Эндрю Ламброу родился в 1998 году в греко-кипрской семье. Всего в 17 лет он подписал контракт с Sony Music Publishing, что позволило создавать музыку в Австралии и Лос-Анджелесе.

Сейчас у него три хитовых сингла и подписан на лейбле City Pop Records и Panik Records. Известно, что певец – не новичок на конкурсе. Год назад он сражался за право представлять на Евровидении Австралию с песней Electrify. Тогда Эндрю занял 7-е место.

Текст песни Эндрю Ламброу – Break A Broken Heart

The lights went out

I hit the ground

You didn’t mind that I was bleeding out

You filled my life

With minor songs

I loved you but you loved to do me wrong

I miss your kiss, gasoline and a matchstick

Red lights, flashes, rising out of the ashes

I see you

For who you are

But you can’t break … a broken heart

You lift me up and leave me in the gutter

Tear me up and move on to another

I’m torn apart but I am a survivor

You can’t, you can’t break a broken heart

No

You can’t break a broken heart

Noo

An all-time low

But I’ll get by

And over you I’ll find the highest high

You did your best

To do your worst

I got used to all the ways it hurt

Feel the fever telling me that I need her

Science fiction turning into an addiction

I see you

For who you are

But you can’t break… a broken heart.

Перевод песни Эндрю Ламброу – Break A Broken Heart

Все огни погасли, я упал

Тебе было плевать, что я истекаю кровью,

Ты наполнила мою жизнь

Минорными песнями,

Я любил тебя, а ты любила причинять мне боль,

Я скучаю по твоим поцелуям, словно зажженная спичка

Красные искры, вспышки, возникающие из пепла

Я вижу тебя настоящую,

Но ты не сможешь разбить мне сердце, оно уже разбито

Ты заставляешь меня подняться и бросаешь в канаве,

Разорви меня и уходи к другому,

Я разорван на части, но я выжил

Ты не сможешь разбить мне сердце, оно уже разбито

Нет!

Но ты не сможешь разбить мне сердце, оно уже разбито

Нет!

Все хуже некуда,

Но я справлюсь,

И после тебя я найду настоящую радость в жизни,

Ты старалась, как нельзя лучше,

Чтобы сделать мне как можно хуже,

Я привык ко всем способам, которыми ты причиняла мне боль.

Чувствую лихорадку, убеждающую, что она мне нужна,

Научная фантастика превратилась в зависимость.

Я вижу тебя настоящую,

Но ты не сможешь разбить мне сердце, оно уже разбито

Ты заставляешь меня подняться и бросаешь в канаве,

Разорви меня и уходи к другому,

Я разорван на части, но я выжил

Ты не сможешь разбить мне сердце, оно уже разбито

О чем песня Break A Broken Heart

В интервью Eurovisionfun Эндрю Ламброу отметил, что эта песня о боли прошлого и обретенные в результате этого силы. По его словам, отношения могут быть сложными и влиять на нас психологически, но, в конце концов, благодаря этому мы можем стать сильнее.

Фото – скрин с видео Eurovision Song Contest

