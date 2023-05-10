На конкурсе Евровидения 2023 от Кипра в этом году выступит певец Эндрю Ламброу. Участник будет представлять свою песню Break A Broken Heart 11 мая, во втором полуфинале международного конкурса (под номером 5). Что известно об Эндрю Ламброу, какую он исполнит песню и о чем она – читайте в материале.
Что известно об Эндрю Ламброу
Эндрю Ламброу родился в 1998 году в греко-кипрской семье. Всего в 17 лет он подписал контракт с Sony Music Publishing, что позволило создавать музыку в Австралии и Лос-Анджелесе.
Сейчас у него три хитовых сингла и подписан на лейбле City Pop Records и Panik Records. Известно, что певец – не новичок на конкурсе. Год назад он сражался за право представлять на Евровидении Австралию с песней Electrify. Тогда Эндрю занял 7-е место.
Читайте: Все подробности о Евровидении 2023 в Ливерпуле
Текст песни Эндрю Ламброу – Break A Broken Heart
The lights went out
I hit the ground
You didn’t mind that I was bleeding out
You filled my life
With minor songs
I loved you but you loved to do me wrong
I miss your kiss, gasoline and a matchstick
Red lights, flashes, rising out of the ashes
I see you
For who you are
But you can’t break … a broken heart
You lift me up and leave me in the gutter
Tear me up and move on to another
I’m torn apart but I am a survivor
You can’t, you can’t break a broken heart
No
You can’t break a broken heart
Noo
An all-time low
But I’ll get by
And over you I’ll find the highest high
You did your best
To do your worst
I got used to all the ways it hurt
Feel the fever telling me that I need her
Science fiction turning into an addiction
I see you
For who you are
But you can’t break… a broken heart.
Перевод песни Эндрю Ламброу – Break A Broken Heart
Все огни погасли, я упал
Тебе было плевать, что я истекаю кровью,
Ты наполнила мою жизнь
Минорными песнями,
Я любил тебя, а ты любила причинять мне боль,
Я скучаю по твоим поцелуям, словно зажженная спичка
Красные искры, вспышки, возникающие из пепла
Я вижу тебя настоящую,
Но ты не сможешь разбить мне сердце, оно уже разбито
Ты заставляешь меня подняться и бросаешь в канаве,
Разорви меня и уходи к другому,
Я разорван на части, но я выжил
Ты не сможешь разбить мне сердце, оно уже разбито
Нет!
Но ты не сможешь разбить мне сердце, оно уже разбито
Нет!
Все хуже некуда,
Но я справлюсь,
И после тебя я найду настоящую радость в жизни,
Ты старалась, как нельзя лучше,
Чтобы сделать мне как можно хуже,
Я привык ко всем способам, которыми ты причиняла мне боль.
Чувствую лихорадку, убеждающую, что она мне нужна,
Научная фантастика превратилась в зависимость.
Я вижу тебя настоящую,
Но ты не сможешь разбить мне сердце, оно уже разбито
Ты заставляешь меня подняться и бросаешь в канаве,
Разорви меня и уходи к другому,
Я разорван на части, но я выжил
Ты не сможешь разбить мне сердце, оно уже разбито
Читайте: Евровидение 2023: где смотреть онлайн
О чем песня Break A Broken Heart
В интервью Eurovisionfun Эндрю Ламброу отметил, что эта песня о боли прошлого и обретенные в результате этого силы. По его словам, отношения могут быть сложными и влиять на нас психологически, но, в конце концов, благодаря этому мы можем стать сильнее.
Фото – скрин с видео Eurovision Song Contest