На Евровидении 2023 Норвегию будет представлять певица Алессандра Меле. Уже 9 мая артистка выступит на сцене с песней Queen of Kings.

Что известно об Александре Меле

Девушка родилась 5 сентября 2002 года в Италии. В 2021 году певица переехала к дедушке и бабушке в Норвегию, где учиться в местном институте музыкального производства и индустрии.

В 2023 году Меле одержала победу на норвежском Нацотборе на Евровидение — Melodi Grand Prix 2023 (MGP).

Текст песни Queen of Kings

Combatteremo sempre bensì

Amore e fede la gente rapì

Il nostro motto sarà così:

Veni vidi vici

She, queen of the kings

Runnin’ so fast, beatin’ the wind

Nothin’ in this world could stop the spread of her wings

She, queen of the kings

Broken her cage, threw out the keys

She will be the warrior of North and Southern Seas

Got raven hair, it’s dark as night

Icy eyes, out of sight, out of sight

Her heart in spite, is warm and bright

Her smile awakes the Northern Light

Lookin’ out she calls

Lai, lai-da-dai-dai-da

Who will conquer all, all?

Her name is she, queen of the kings

Runnin’ so fast, beatin’ the wind

Nothin’ in this world could stop the spread of her wings (Hey!)

She, queen of the kings

Broken her cage, threw out the keys

She will be the warrior of North and Southern Seas

A firestone forged in flames

The wildest card, run the game, run the game

Can’t stay the same in this world of change

Don’t fear the pain, just break the chain

Lookin’ out she calls

Lai, lai-da-dai-dai-da

Who will conquer all, all?

Her name is she, queen of the kings

Runnin’ so fast, beatin’ the wind (Hey!)

Nothin’ in this world could stop the spread of her wings

She, queen of the kings

Broken her cage, threw out the keys (Hey!)

She will be the warrior of North and Southern Seas

Lai, la-da-dia

Ra, rai-ri-rai-rai-ri

Lai, la-da-dia

Lai, li-li-la

Lai, la-da-dia

La-la-la-la

La-la-la-la

Ah-ah-ah-ah

Her name is she, queen of the kings

Runnin’ so fast, beatin’ the wind (Hey!)

Nothin’ in this world could stop the spread of her wings

She, queen of the kings

Broken her cage, threw out the keys (Hey!)

She will be the warrior of North and Southern Seas (Hey!)

Перевод песни Алессандры Меле — Queen of Kings

Мы всегда будем сражаться, но

Любовь и веру людей похитили.

Наш девиз будет таким:

Пришел, увидел, победил1

Она, королева королей,

Бежит так быстро, что обгоняет ветер

Ничто в этом мире не помешает ей расправить крылья

Она, королева королей,

Разрушила свою клетку и выбросила ключи

Она станет воительницей Северного и Южного морей

Ее волосы цвета вороньего крыла подобны темной ночи

Ледяной взгляд — не попадайся ей на глаза

Несмотря на это, в её сердце свет и тепло

Её улыбка пробуждает северное сияние

Она смотрит вдаль

и спрашивает,

Кто завоюет все, все?

Ее зовут королевой королей,

Она бежит так быстро, что обгоняет ветер

Ничто в этом мире не помешает ей расправить крылья (Эй!)

Она, королева королей,

Разрушила свою клетку и выбросила ключи

Она станет воительницей Северного и Южного морей

Огненный камень, выкованный в пламени

Самая сильная карта, она побеждает в этой игре

Не может оставаться такой же самой в этом изменчивом мире

Не бойся боли, просто сломай эти цепи

Она смотрит вдаль

и спрашивает,

Кто завоюет все, все?

Ее зовут королевой королей,

Она бежит так быстро, что обгоняет ветер (Эй!)

Ничто в этом мире не помешает ей расправить крылья (Эй!)

Она, королева королей,

Разрушила свою клетку и выбросила ключи (Эй!)

Она станет воительницей Северного и Южного морей

Lai, la-da-dia

Ra, rai-ri-rai-rai-ri

Lai, la-da-dia

Lai, li-li-la

Lai, la-da-dia

La-la-la-la

La-la-la-la

Ah-ah-ah-ah

Ее зовут королевой королей,

Она бежит так быстро, что обгоняет ветер (Эй!)

Ничто в этом мире не помешает ей расправить крылья

Она, королева королей,

Разрушила свою клетку и выбросила ключи (Эй!)

Она станет воительницей Северного и Южного морей (Эй!)

О чем песня Queen of Kings

Queen of Kings — дебютный сингл Алессандры. До начала норвежского Нацотбора на Евровидение 2023 эта конкурсная песня занимала высшую строчку в чарте Spotify среди всех девяти финалистов.

Также в день проведения финала норвежского Нацотбора, сингл занял первую строчку в международном чарте Spotify Viral 50: Global.

В интервью фан-сайту Евровидения Eurovision Fun Меле заявила, что ее композиция демонстрирует силу женщин, а также силу всех людей, о том, как важно чувствовать себя. Песня рассказывает о том, как женщине научиться быть собой и стать сильнее после тяжелых периодов жизни.

Алессандра также отметила, что она бисексуалка. Именно опыт бисексуальной женщины повлиял на создание песни Queen of Kings.

Фото: Алессандра Меле