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Музыка

Heart of Steel: перевод песни Tvorchi для Евровидения 2023

17 декабря 2022, 22:36
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Tvorchi
Источник: Tvorchi

Tvorchi с песней Heart of Steel представят Украину на Евровидении 2023 в Ливерпуле.

О чем будет петь группа со сцены Евровидения – текст и перевод песни Heart of Steel собрали в материале.

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По словам музыкантов, песня Heart of Steel о стальном сердце в груди, закаленном испытаниями.

Не важно, что вы говорите, не важно, что вы чувствуете, прочь с моей дороги, потому что мое сердце из стали.

По замыслу Tvorchi, ломаный нестандартный опьяняющий ритм передает состояние, когда ты несокрушимый и улыбаешься, несмотря на все трудности.

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Tvorchi — Heart of steel (перевод песни)

Иногда нужно отпустить
Иногда нужно отвести взгляд
Иногда ты просто должен знать
Когда поднимать средний палец вверх

Я не могу объяснить
Расскажи, как я себя чувствую
Жизнь — это просто игра
И я играю на победу

Не бойтесь говорить то, что думаете
Потому что как бы ни было плохо, кто-то слушает

Неважно, что вы говорите
Не волнует, как вы себя чувствуете
Прочь с дороги
Потому что у меня сердце из стали

Неважно, что вы говорите
Или как ты себя чувствуешь
О, у меня стальное сердце

Тебе просто нравится вести себя дураком
Пытаюсь залезть мне в голову, как
Когда я включаю фары
Я вижу тебя насквозь
Пытаюсь получить реакцию
Я просто нажал действие
Ты знаешь, я никогда не проиграю
Тебе тоже нравится внимание
Это никогда не было о вас

Не бойтесь говорить то, что думаете
Потому что как бы ни было плохо, кто-то слушает

Неважно, что вы говорите
Не волнует, как вы себя чувствуете
Прочь с дороги
Потому что у меня сердце из стали

Неважно, что вы говорите
Или как ты себя чувствуешь
О, у меня сердце из стали
Неважно, что вы говорите
Или как ты себя чувствуешь
О, у меня стальное сердце

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Tvorchi Евровидение
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