Tvorchi с песней Heart of Steel представят Украину на Евровидении 2023 в Ливерпуле.

О чем будет петь группа со сцены Евровидения – текст и перевод песни Heart of Steel собрали в материале.

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По словам музыкантов, песня Heart of Steel о стальном сердце в груди, закаленном испытаниями.

Не важно, что вы говорите, не важно, что вы чувствуете, прочь с моей дороги, потому что мое сердце из стали.

По замыслу Tvorchi, ломаный нестандартный опьяняющий ритм передает состояние, когда ты несокрушимый и улыбаешься, несмотря на все трудности.

Tvorchi — Heart of steel (перевод песни)

Иногда нужно отпустить

Иногда нужно отвести взгляд

Иногда ты просто должен знать

Когда поднимать средний палец вверх

Я не могу объяснить

Расскажи, как я себя чувствую

Жизнь — это просто игра

И я играю на победу

Не бойтесь говорить то, что думаете

Потому что как бы ни было плохо, кто-то слушает

Неважно, что вы говорите

Не волнует, как вы себя чувствуете

Прочь с дороги

Потому что у меня сердце из стали

Неважно, что вы говорите

Или как ты себя чувствуешь

О, у меня стальное сердце

Тебе просто нравится вести себя дураком

Пытаюсь залезть мне в голову, как

Когда я включаю фары

Я вижу тебя насквозь

Пытаюсь получить реакцию

Я просто нажал действие

Ты знаешь, я никогда не проиграю

Тебе тоже нравится внимание

Это никогда не было о вас

Не бойтесь говорить то, что думаете

Потому что как бы ни было плохо, кто-то слушает

Неважно, что вы говорите

Не волнует, как вы себя чувствуете

Прочь с дороги

Потому что у меня сердце из стали

Неважно, что вы говорите

Или как ты себя чувствуешь

О, у меня сердце из стали

Неважно, что вы говорите

Или как ты себя чувствуешь

О, у меня стальное сердце