Tvorchi с песней Heart of Steel представят Украину на Евровидении 2023 в Ливерпуле.
О чем будет петь группа со сцены Евровидения – текст и перевод песни Heart of Steel собрали в материале.
По словам музыкантов, песня Heart of Steel о стальном сердце в груди, закаленном испытаниями.
Не важно, что вы говорите, не важно, что вы чувствуете, прочь с моей дороги, потому что мое сердце из стали.
По замыслу Tvorchi, ломаный нестандартный опьяняющий ритм передает состояние, когда ты несокрушимый и улыбаешься, несмотря на все трудности.
Tvorchi — Heart of steel (перевод песни)
Иногда нужно отпустить
Иногда нужно отвести взгляд
Иногда ты просто должен знать
Когда поднимать средний палец вверх
Я не могу объяснить
Расскажи, как я себя чувствую
Жизнь — это просто игра
И я играю на победу
Не бойтесь говорить то, что думаете
Потому что как бы ни было плохо, кто-то слушает
Неважно, что вы говорите
Не волнует, как вы себя чувствуете
Прочь с дороги
Потому что у меня сердце из стали
Неважно, что вы говорите
Или как ты себя чувствуешь
О, у меня стальное сердце
Тебе просто нравится вести себя дураком
Пытаюсь залезть мне в голову, как
Когда я включаю фары
Я вижу тебя насквозь
Пытаюсь получить реакцию
Я просто нажал действие
Ты знаешь, я никогда не проиграю
Тебе тоже нравится внимание
Это никогда не было о вас
Не бойтесь говорить то, что думаете
Потому что как бы ни было плохо, кто-то слушает
Неважно, что вы говорите
Не волнует, как вы себя чувствуете
Прочь с дороги
Потому что у меня сердце из стали
Неважно, что вы говорите
Или как ты себя чувствуешь
О, у меня сердце из стали
Неважно, что вы говорите
Или как ты себя чувствуешь
О, у меня стальное сердце