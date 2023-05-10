На конкурсе Евровидения 2023 Эстонию будет представлять певица Alika. Конкурсантка продемонстрирует свою песню Bridges 11 мая во втором полуфинале международного конкурса. Что известно об Alika: какую она исполнит песню и о чем она – читайте в материале.
Что известно об Alika
Alika – 20-летняя певица из Эстонии, победившая в популярном музыкальном шоу Эстонский идол. После этого девушка подписала контракт с Universal Music Estonia и каждая выпущенная ею песня становилась хитом в Эстонии. Известно, что конкурсную песню Bridges для Евровидения помог ей написать известный хитмейкер Воутер Гарди.
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Текст песни Alika – Bridges
Now I’m heading home to solid ground
Realized that all the lies I’ve told myself have died
Bring me to the place where I belong
Filled with all the memories and dreams I have ignored
There is always time to get back on track
Tearing down the walls slowly every step
Now I see myself building up a world of bridges
There is one more thing you need to know
That I forgive myself for all the lies I said before
Now I see the road of leading lights
Showing me where I should go and what to leave behind
There is always time to get back on track
Tearing down the walls slowly every step
Now I see myself building up a world of bridges
You will find a way to begin again
No more time to waste or to play pretend
Now I see myself building up a world of bridges
I remember all the things that I went through
All the lies and blurry lines and city lights I knew
Now I’m strong enough to see what lays inside
And I can feel it all.
Перевод песни Alika – Bridges
Сейчас я направляюсь домой,
Возвращаюсь на твердую землю,
Поняв, что со всей ложью, в которой я себя убеждала, покончено
Возвращаюсь туда, где я и должна быть,
Туда, где все наполнено мечтами и воспоминаниями,
Которые я предпочитала забыть
Всегда есть время
Вернуться на свой путь,
Снести стены,
Медленно, с каждым шагом,
Теперь я вижу саму себя
Той, кто соединяет мир с помощью мостов
Еще одна вещь,
Которую нужно знать:
Я простила саму себя за всю ложь, что говорила прежде
Теперь я вижу дорогу,
Наполненную путеводными огнями,
Они укажут мне, куда идти и что оставить позади.
Всегда есть время
Вернуться на свой путь,
Снести стены,
Медленно, с каждым шагом,
Теперь я вижу саму себя
Ту, кто соединяет мир с помощью мостов
Ты найдешь способ
Все начать сначала,
Не тратя время впустую
И не притворяясь,
Теперь я вижу саму себя
Той, кто соединяет мир с помощью мостов
Я помню все, через что я прошла,
Всю ложь, размытые границы и огни больших городов,
Сейчас я достаточно сильна, чтобы понять глубинную суть,
Я чувствую это!
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О чем песня Bridges
В интервью для Evrovision World певица отмечает, что песня является ее личной честностью, и поэтому она верит в ее потенциал:
Я писала эту песню о своих душевных переживаниях, поэтому особенность песни и тот факт, что я была действительно честна с собой, когда писала ее, – две основные причины, – объясняет она.
В ней я раскрыла и написала очень честную историю, основанную на собственном опыте, и превратила ее в песню. А это, по моему, задача не из легких.
Фото – скрин с видео Eurovision Song Contest