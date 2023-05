На конкурсе Евровидения 2023 Эстонию будет представлять певица Alika. Конкурсантка продемонстрирует свою песню Bridges 11 мая во втором полуфинале международного конкурса. Что известно об Alika: какую она исполнит песню и о чем она – читайте в материале.

Что известно об Alika

Alika – 20-летняя певица из Эстонии, победившая в популярном музыкальном шоу Эстонский идол. После этого девушка подписала контракт с Universal Music Estonia и каждая выпущенная ею песня становилась хитом в Эстонии. Известно, что конкурсную песню Bridges для Евровидения помог ей написать известный хитмейкер Воутер Гарди.

Текст песни Alika – Bridges

Now I’m heading home to solid ground

Realized that all the lies I’ve told myself have died

Bring me to the place where I belong

Filled with all the memories and dreams I have ignored

There is always time to get back on track

Tearing down the walls slowly every step

Now I see myself building up a world of bridges

There is one more thing you need to know

That I forgive myself for all the lies I said before

Now I see the road of leading lights

Showing me where I should go and what to leave behind

There is always time to get back on track

Tearing down the walls slowly every step

Now I see myself building up a world of bridges

You will find a way to begin again

No more time to waste or to play pretend

Now I see myself building up a world of bridges

I remember all the things that I went through

All the lies and blurry lines and city lights I knew

Now I’m strong enough to see what lays inside

And I can feel it all.

Перевод песни Alika – Bridges

Сейчас я направляюсь домой,

Возвращаюсь на твердую землю,

Поняв, что со всей ложью, в которой я себя убеждала, покончено

Возвращаюсь туда, где я и должна быть,

Туда, где все наполнено мечтами и воспоминаниями,

Которые я предпочитала забыть

Всегда есть время

Вернуться на свой путь,

Снести стены,

Медленно, с каждым шагом,

Теперь я вижу саму себя

Той, кто соединяет мир с помощью мостов

Еще одна вещь,

Которую нужно знать:

Я простила саму себя за всю ложь, что говорила прежде

Теперь я вижу дорогу,

Наполненную путеводными огнями,

Они укажут мне, куда идти и что оставить позади.

Всегда есть время

Вернуться на свой путь,

Снести стены,

Медленно, с каждым шагом,

Теперь я вижу саму себя

Ту, кто соединяет мир с помощью мостов

Ты найдешь способ

Все начать сначала,

Не тратя время впустую

И не притворяясь,

Теперь я вижу саму себя

Той, кто соединяет мир с помощью мостов

Я помню все, через что я прошла,

Всю ложь, размытые границы и огни больших городов,

Сейчас я достаточно сильна, чтобы понять глубинную суть,

Я чувствую это!

О чем песня Bridges

В интервью для Evrovision World певица отмечает, что песня является ее личной честностью, и поэтому она верит в ее потенциал:

Я писала эту песню о своих душевных переживаниях, поэтому особенность песни и тот факт, что я была действительно честна с собой, когда писала ее, – две основные причины, – объясняет она.

В ней я раскрыла и написала очень честную историю, основанную на собственном опыте, и превратила ее в песню. А это, по моему, задача не из легких.

Фото – скрин с видео Eurovision Song Contest

