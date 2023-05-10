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Alika – Bridges: о чем песня участника Евровидения 2023 от Эстонии

10 мая 2023, 09:52
Анна Голишевская редактор ленты
Alika – Bridges: о чем песня участника Евровидения 2023 от Эстонии

На конкурсе Евровидения 2023 Эстонию будет представлять певица Alika. Конкурсантка продемонстрирует свою песню Bridges 11 мая во втором полуфинале международного конкурса. Что известно об Alika: какую она исполнит песню и о чем она – читайте в материале.

Что известно об Alika

Alika – 20-летняя певица из Эстонии, победившая в популярном музыкальном шоу Эстонский идол. После этого девушка подписала контракт с Universal Music Estonia и каждая выпущенная ею песня становилась хитом в Эстонии. Известно, что конкурсную песню Bridges для Евровидения помог ей написать известный хитмейкер Воутер Гарди.

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Текст песни Alika – Bridges

Now I’m heading home to solid ground

Realized that all the lies I’ve told myself have died

Bring me to the place where I belong

Filled with all the memories and dreams I have ignored

There is always time to get back on track

Tearing down the walls slowly every step

Now I see myself building up a world of bridges

There is one more thing you need to know

That I forgive myself for all the lies I said before

Now I see the road of leading lights

Showing me where I should go and what to leave behind

There is always time to get back on track

Tearing down the walls slowly every step

Now I see myself building up a world of bridges

You will find a way to begin again

No more time to waste or to play pretend

Now I see myself building up a world of bridges

I remember all the things that I went through

All the lies and blurry lines and city lights I knew

Now I’m strong enough to see what lays inside

And I can feel it all.

Перевод песни Alika – Bridges

Сейчас я направляюсь домой,

Возвращаюсь на твердую землю,

Поняв, что со всей ложью, в которой я себя убеждала, покончено

Возвращаюсь туда, где я и должна быть,

Туда, где все наполнено мечтами и воспоминаниями,

Которые я предпочитала забыть

Всегда есть время

Вернуться на свой путь,

Снести стены,

Медленно, с каждым шагом,

Теперь я вижу саму себя

Той, кто соединяет мир с помощью мостов

Еще одна вещь,

Которую нужно знать:

Я простила саму себя за всю ложь, что говорила прежде

Теперь я вижу дорогу,

Наполненную путеводными огнями,

Они укажут мне, куда идти и что оставить позади.

Всегда есть время

Вернуться на свой путь,

Снести стены,

Медленно, с каждым шагом,

Теперь я вижу саму себя

Ту, кто соединяет мир с помощью мостов

Ты найдешь способ

Все начать сначала,

Не тратя время впустую

И не притворяясь,

Теперь я вижу саму себя

Той, кто соединяет мир с помощью мостов

Я помню все, через что я прошла,

Всю ложь, размытые границы и огни больших городов,

Сейчас я достаточно сильна, чтобы понять глубинную суть,

Я чувствую это!

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О чем песня Bridges

В интервью для Evrovision World певица отмечает, что песня является ее личной честностью, и поэтому она верит в ее потенциал:

Я писала эту песню о своих душевных переживаниях, поэтому особенность песни и тот факт, что я была действительно честна с собой, когда писала ее, – две основные причины, – объясняет она.

В ней я раскрыла и написала очень честную историю, основанную на собственном опыте, и превратила ее в песню. А это, по моему, задача не из легких.

Фото – скрин с видео Eurovision Song Contest

Смотрите: Онлайн-трансляция Евровидения 2023 из Ливерпуля

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