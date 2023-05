На Евровидении 2023 Португалию представит певица Mimicat. Артистка выйдет на сцену с песней Ai Coração.

Что известно о Mimicat

Mimicat — 38-летняя португальская певица, которая родилась в Коимбре. Настоящее имя артистки — Мариса Изабель Лопес Мена.

Свой первый альбом артистка фактически записала в 9 лет. В 2001 году Mimicat уже участвовала в португальском нацотборе (Festival da Canção) под именем Izamena, но до финала не дошла.

С 2014 года, под руководством Sone Music, Мариса начала карьеру как Mimicat и выпустила два альбома.

В 2023 году Mimicat победила на португальском нацотборе, и теперь будет представлять страну на Евровидении 2023.

Текст песни Mimicat — Ai Coração

Куплет (1)

Ai, coração

Que não me deixas em paz

Não me dás sossego, não me deixas capaz

Tenho a cabeça e a garganta num nó

Que não se desfaz e nem assim tu tens dó

Sinto-me tonta, cada dia pior

Já não sei de coisas que sabia de cor

As pulsações subiram quase pra mil

Estou louca, completamente senil

Припев

O peito a arder, a boca seca, eu sei lá

O que te fazer, amor, pra mim assim não dá

Porque parece que nem sou mais eu

Ai, coração

Ai, coração

Diz-me lá se és meu (ihu) (hey)

Куплет (2)

As horas passam e o sono não vem

Ouço as corujas e os vizinhos também

O meu juízo foi-se e por lá ficou

Alguém me tire deste estado em que estou

O doutor diz que não há nada a fazer

‘Caso perdido’, vi-o eu a escrever

Ando perdida numa outra dimensão

Toda eu sou uma grande confusão

Припев

O peito a arder, a boca seca, eu sei lá

O que te fazer, amor, pra mim assim não dá

Porque parece que nem sou mais eu

Ai, coração

Ai, coração

Ai, coração

Diz-me lá se és meu (aahm-ahm, ahm-ahm-ahm, ah-ah)

O peito a arder, a boca seca, eu sei lá

O que te fazer, amor, pra mim assim não dá

Porque parece que nem sou mais eu

Ai, coração

Ai, coração

Ai, coração

Ai, coração

Diz-me lá se és meu (hey)

Перевод песни Mimicat — Ai Coração

Куплет (1)

О, мое сердце,

Ты не оставишь меня в покое.

Не дашь мне покоя, не дашь мне силы.

В голове и в горле у меня узел.

Это не пройдет, а ты даже не имеешь жалости.

У меня кружится голова, с каждым днем все хуже.

Я уже не помню того, что когда-то знала наизусть.

Пульс поднялся почти до тысячи.

Я сошла с ума, совсем сошла с ума.

Припев

В груди горит, во рту пересохло, не знаю, что делать.

Что с тобой делать, любимый, я так не могу.

Потому что кажется, что я уже не я.

О, мое сердце.

Сердце мое,

Скажи, ты мое?

Куплет (2)

Часы идут, а сон не приходит,

Я слышу сов и соседей.

Мой разум ушел и оставил меня там.

Кто-нибудь, вытащите меня из этого состояния, в котором я нахожусь.

Врач сказал, что уже ничего не поделаешь.

Безнадежный случай, я видела, как он писал.

Я потерялась в другом измерении.

У меня в голове сплошное месиво.

Припев

В груди горит, во рту пересохло, не знаю, что делать.

Что с тобой делать, крошка, я так не могу.

Потому что кажется, что я уже не я.

О, мое сердце.

О, мое сердце.

Сердце мое,

Скажи мне, ты мое? (а-а-а, а-а-а, а-а-а, а-а, а-а)

В груди горит, во рту пересохло, я не знаю,

Я так счастлива, я так счастлива, я так счастлива, я так счастлива, я так счастлива, я так счастлива,

Будто я уже не я.

О, мое сердце.

О, мое сердце.

О, мое сердце.

О, мое сердце.

Скажи мне, что ты мое.

О чем песня Mimicat — Ai Coração

Песня Ai Coração рассказывает о душевной боли и отчаянии певицы, которая безнадежно влюблена. От этого чувства Mimicat сходит с ума и продолжает ждать любимого.

Певица написала песню Ai Coração 10 лет назад за 5 минут и не думала, что она победит в нацотборе 2023 года.