На Евровидении 2023 Чехию будет представлять группа Vesna. На международном 67-м песенном конкурсе коллектив исполнит песню My Sister’s Crown, которая имеет несколько куплетов на украинском языке.

О чем будет петь представитель Чехии группа Vesna на сцене Евровидения 2023, а также текст и перевод песни My Sister’s Crown – смотрите в нашем материале.

Что известно о группе Vesna

Vesna — чешская группа народной музыки. В его состав входят певица, композитор и автор текстов Патрисия Фуксова, скрипачка и вокалистка Бара Шусткова, клавишница Олеся Очеповская, барабанщица Маркета Ведралова и басистка Тереза Чепкова.

Музыкальный стиль Vesna сочетает в себе элементы фольклора и современную поп музыку. В настоящее время у группы есть два альбома.

Текст песни My Sister’s Crown

Moje sestra do kouta nepůjde

Ani tebe poslouchat nebude

Moje sestra v srdci je divoká

Copy zaplést, nikdy si nenechá

Moje sestra do kouta nepůjde

Ani tebe poslouchat nebude

My sister’s crown

Don’t take it down

Don’t take it down

Nobody has right to do it

She’s beautiful

And capable

She is her own queen

And she will prove it

You can take your hands back

No one wants more boys dead

We’re not your dolls

We’re not your dolls

Life’s not a moneybag

Blood’s on your God’s head

You can’t steal our souls

You can’t steal our souls

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

My sister’s crown

Don’t take it down

Дай ръка не се страхувай

С другите сестри поплувай

В морето ни нямаме място за тези омрази

Пази, пази

Не тъгувай

Хоп троп момите не са нон-стоп на разположение

Ти просто че сме сестри до край знай

You can take your hands back

No one wants more boys dead

We’re not your dolls

We’re not your dolls

Life’s not a moneybag

Blood’s on your God’s head

You can’t steal our souls

You can’t steal our souls

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

My sister’s crown

Don’t take it down

My sister’s crown

Don’t take it down

All the sisters of the world

Come together with a prayer

Choose love over power

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

Перевод песни Vesna — My sister’s crown

Моя сестра в угол не пойдет

И тебя слушать не будет

Моя сестра в сердце очень дикая

Косы заплетет и не остановится

Моя сестра в угол не пойдет

И тебя слушать не будет

Корона моих сестер

Не снимай ее

Не снимай ее

Никто не должен этого делать

Она прекрасна

И она сможет

Она сама себе королева

И она это докажет

Ты можешь отвести руки назад

Никто не хочет, чтобы ребята умирали

Мы не твои куклы

Мы не твои куклы

Жизнь не кошелек

Кровь на руках Бога

Ты не украдешь наши сердца

Ты не украдешь наши сердца

Сестра красивая

Ой ты сильная

Храбрая, единственная

Корона твоя

Сестра красивая

Ой ты сильная

Храбрая, единственная

Корона твоя

Корона моих сестер

Не снимай ее

Дай мне руку, не бойся

Плавать с другими сестрами

В нашем море нет места для этой ненависти

Береги себя, береги себя

Не грусти

Девушки прыгаем и не останавливаемся

Ты просто знай, что мы сестры до конца

Ты можешь отвести руки назад

Никто не хочет, чтобы парни умирали

Мы не твои куклы

Мы не твои куклы

Жизнь не кошелек

Кровь на руках Бога

Ты не украдешь наши сердца

Ты не украдешь наши сердца

Сестра красивая

Ой ты сильная

Храбрая, единственная

Корона твоя

Сестра красивая

Ой ты сильная

Храбрая, единственная

Корона твоя

Корона моих сестер

Не снимай ее

Корона моих сестер

Не снимай ее

Сестры всего мира

Объединяйтесь молитвой

Выберите любовь поверх силы

Сестра красивая

Ой ты сильная

Храбрая, единственная

Корона твоя

Сестра красивая

Ой ты сильная

Храбрая, единственная

Корона твоя

Сестра красивая

Ой ты сильная

Храбрая, единственная

Корона твоя

Сестра красивая

Ой ты сильная

Храбрая, единственная

Корона твоя

Сестра красивая

Ой ты сильная

Храбрая, единственная

Корона твоя

Сестра красивая

Ой ты сильная

Храбрая, единственная

Корона твоя

Мы с тобой

Мы за вас

О чем песня My sister’s crown

В интервью фан-сайту ESC Bubble двое участниц группы Vesna сообщили, что песня повествует об объединении сестринских народов.

— Это песня, которая создает незримую связь между всеми, кто испытывает какую-то несвободу. Это сострадание ко всем, кто испытывает любую форму несвободы. И поддержка в том, чтобы не бояться вырваться на свободу, – отмечала ранее вокалистка и фронтвумен коллектива Патрисия Фуксова.

Патрисия также добавила, что именно сотрудничество шести человек из разных стран в группе VESNA стало основным вдохновением для написания композиции.