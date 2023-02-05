На Евровидении 2023 Испанию представит певица Бланка Палома. Она выступит на конкурсе с песней EaEa.

Представительницу страны выбрали в результате фестиваля Benidorm 2023 по решению зрителей и жюри.

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Что известно о Бланке Паломе

Бланка Палома является 33-летней испанской певицей, сценографом и художником по костюмам. Она родилась и выросла в Эльче. После окончания университета переехал в Мадрид, где продолжила карьеру в театре в 2013 году.

Исполнительница уже боролась за право представлять Испанию на Евровидении. Она принимала участие в Benidorm 2022 с песней Secreto de agua. Тогда Бланка заняла в финале пятое место.

В 2023 году Палома получила на Benidorm 169 баллов, заняв первое место среди восьми участников.

Отметим, что с 1999 года Испания входит в Большую пятерку вместе с Францией, Германией, Великобританией и Италией, и следовательно автоматически проходит в финал, так как является одним из пяти главных финансистов EBU.

Напомним, Украину на Евровидении 2023 представит группа Tvorchi.