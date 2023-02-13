Хорватию на Евровидении 2023 представит рок-группа Let 3. Коллектив выступит на сцене международного песенного конкурса с песней Mama ŠČ.
Представители страны были выбраны с помощью фестиваля Dora, который является хорватским отбором на Евровидение. Всего за право представлять страну на конкурсе боролось 18 участников.
Стоит отметить, что песню Mama ŠČ некоторые интерпретируют как композицию-насмешку над Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.
— Мама купила трактор, мама целовала придурка… Этого маленького психопата, мерзкого маленького психопата, крокодила-психопата, мама, я иду на войну, — поется в песне.
Что известно о Let 3
Группа Let 3 сформировалась в 1987 году. Сейчас коллектив состоит из пяти участников — Дамир Мартинович, Зоран Проданович, Иван Бойчич, Дражен Баляк, Матей Зек.
Свой первый альбом группа выпустила в 1989 году. Они известны своими беспрецедентными, противоречивыми, а иногда и непристойными выступлениями. Часто используют сексуальность, чтобы возмутить публику, и даже выступают обнаженными.
Их песни часто содержат провокационные и вульгарные тексты.
Коллектив придерживается либерального характера, поскольку часто выступает против консервативной политики и церкви, а также высказываются в поддержку прав женщин и ЛГБТ-сообществ.
Напомним, Украину на Евровидении 2023 представит группа Tvorchi. Песенный конкурс в 2023 году пройдет в Ливерпуле.