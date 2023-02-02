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Словения на Евровидении 2023: что известно о группе Joker Out

2 февраля 2023, 12:30
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Joker Out

Словению на Евровидении 2023 представит инди-рок группа Joker Out. Коллектив выступит с песней Carpe Diem, премьера которой состоится 4 февраля.

Представители страны были выбраны телеканалом RTV SLO.

Что известно о Joker Out

Словенская группа была сформирована в 2016 году. Она состоит из пяти человек — Бояна Цветичанина, Криса Гуштина, Яна Петеха, Юре Мачека и Мартина Юрковича.

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Формирование Joker Out произошло после распада группы Apokalipsa, частью которой были три участника.

Первый сингл коллектива вышел в год их создания. После они презентовали еще девять синглов и два студийных альбома.

8 декабря 2022 года RTV SLO объявила, что группа будет представлять Словению на Евровидении 2023, что стало первым внутренним выбором страны со времен Ханны Манчини в 2013 году.

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Напомним, Украину на Евровидении 2023 в Ливерпуле представит группа Tvorchi с песней Heart of steel.

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Евровидение Словенія
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